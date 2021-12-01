https://sputnik-georgia.ru/20211201/pismo-dedu-morozu-2021-2022-shablony-obrazy-adres-v-velikom-ustyuge-262508446.html

Письмо деду Морозу 2021-2022: шаблоны, образы, адрес в Великом Устюге

Письмо деду Морозу 2021-2022: шаблоны, образы, адрес в Великом Устюге

Международный день написания писем и заказов подарков у Деда Мороза – первый праздник в году, посвященный наступающему Новому году, который ежегодно отмечают 4... 01.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-01T14:02+0400

2021-12-01T14:02+0400

2021-12-01T14:02+0400

справки

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Праздник посвящен всем тем, кто с большим волнением ждет наступления Нового года, Деда Мороза и конечно же желанных подарков от него.Подарки от Деда Мороза любят получать все дети, независимо от возраста, но чтобы узнать, какой именно презент хочет получить ваше чадо на Новый год, нужно написать письмо доброму волшебнику.Немногие знают, как написать письмо Деду Морозу в Великий Устюг, поэтому Sputnik Грузия подготовил несколько шаблонов, которые помогут вам и вашему ребенку написать и отправить послание доброму дедушке.Как написать – шаблонНаписать письмо Деду Морозу – это важное дело, к которому ребенок должен подойти ответственно, проявив все свои способности и богатую фантазию. Школьники смогут сами написать письмо Деду Морозу, а малышам составить послание могут помочь родители.Начинать письмо Деду Морозу нужно обязательно с приветствия, как это делают воспитанные дети. Доброго волшебника также нужно поздравить с Новым Годом и поинтересоваться его здоровьем.Дед Мороз любит получать письма. Он будет очень доволен, если автор послания расскажет в нем, как он учится, как себя ведет и какие добрые поступки совершил за прошедший год. Например, помощь пожилому человеку при переходе улицы и накормленный бездомный щенок и так далее.Расскажите Деду Морозу, чего хотите достичь в Новом году, и пообещайте хорошо учиться, слушаться родителей и учителей, делать добрые дела и так далее. И помните, что обещание необходимо сдержать, так как Дед Мороз всегда все знает.И только после этого изложите просьбу о подарке. Перед тем как отправить письмо, разукрасьте его стишками, красивыми рисунками или аппликациями и так далее.Написать письмо Деду Морозу можно воспользовавшись шаблоном, подготовленным Sputnik Грузия:Куда отправить – шаблон адресаДеду Морозу пишут дети со всего мира. Ежегодно на его адрес приходит порядка полумиллиона писем и несколько сотен тысяч электронных посланий из России, ближнего и дальнего зарубежья.Первые письма начинают поступать с конца ноября. Однако в Великом Устюге – российский северный город, где живет Дед Мороз, считают, что самый лучший день для начала подготовки к Новому году и заказа подарков у доброго волшебника – 4 декабря.Поэтому во многих странах мира почтамты начинают предоставлять услуги по отправке писем Деду Морозу с пожеланием долгожданного подарка, именно в этот день.Но чтобы письмо обязательно дошло до адресата, на конверте нужно указать правильный почтовый адрес: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, дом Деда Мороза или сайт его почты: https://pochta-dm.ru/.Написать правильно адрес Деда Мороза можно воспользовавшись шаблоном, подготовленным Sputnik Грузия:Доходят письма и по одной записи в адресной строке "Деду Морозу, лично".К письмам детей и к их просьбам Дед Мороз относится очень внимательно. Без внимания не остается ни одно письмо, отправленное на его адрес. В Великом Устюге в резиденции Деда Мороза построили специальное здание почты для хранения адресованных ему писем.Но из-за чрезмерной занятости Деду Морозу отвечать на письма помогают Снегурочка, зайчишки и другие сказочные герои. Поэтому не забудьте правильно указать и обратный адрес, чтобы письмо от Деда Мороза достигло адресата.До Нового года осталось меньше месяца. И если вы еще не отправили письмо Деду Морозу с пожеланием долгожданного подарка – самое время заняться этим важным делом. Только представьте, как ваш малыш обрадуется, получив ответ и подарок от Деда Мороза!Материал подготовлен на основе открытых источников

https://sputnik-georgia.ru/20211126/kakim-budet-simvol-novogo-goda-2022-po-kitayskomu-kalendaryu-znachenie-262392576.html

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