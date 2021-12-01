https://sputnik-georgia.ru/20211201/s-1-dekabrya-v-gruzii-deystvuyut-novye-pravila-importa-i-prodazhi-gazovykh-ustroystv-262499078.html

С 1 декабря в Грузии действуют новые правила импорта и продажи газовых устройств

С 1 декабря в Грузии действуют новые правила импорта и продажи газовых устройств

Импортеры при ввозе такого товара должны будут заранее сообщать о ввозимом товаре и размещении его на рынке 01.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-01T08:02+0400

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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. С 1 декабря в Грузии вступают в силу новые правила для импортеров и продавцов устройств, работающих на природном газе.Согласно новым правилам, импортеры при ввозе такого товара должны будут заранее сообщать о ввозимом товаре и размещении его на рынке.А вот производители устройств и установок работающих на газе, в том числе и газовых обогревателей и газовых нагревателей воды, при поставке на рынок должны будут соблюдать технический регламент, согласно которому каждое устройство должно иметь номер партии, серийный номер и свою модель, а также подробную инструкцию на грузинском языке и декларацию соответствия нормам безопасности.Согласно декларации соответствия устройство работающее на газе должно быть в случае правильного использования безопасным для людей и животных, у него должна быть инструкция по эксплуатации, монтажу и ремонту. Материалы, из которых изготовлено устройство, должны соответствовать нормам качества.Новые правила планировалось ввести 1 июля, но из-за пандемии коронавируса и из-за неготовности бизнесс-сектора задействование новых правил было отложено.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211114/zhiltsy-mnogokvartirnogo-doma-v-tbilisi-chudom-izbezhali-vzryva-gaza-262062202.html

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