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С 1 декабря в Грузии действуют новые правила импорта и продажи газовых устройств
С 1 декабря в Грузии действуют новые правила импорта и продажи газовых устройств
Импортеры при ввозе такого товара должны будут заранее сообщать о ввозимом товаре и размещении его на рынке 01.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-01T08:02+0400
2021-12-01T08:02+0400
2021-12-01T08:02+0400
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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. С 1 декабря в Грузии вступают в силу новые правила для импортеров и продавцов устройств, работающих на природном газе.Согласно новым правилам, импортеры при ввозе такого товара должны будут заранее сообщать о ввозимом товаре и размещении его на рынке.А вот производители устройств и установок работающих на газе, в том числе и газовых обогревателей и газовых нагревателей воды, при поставке на рынок должны будут соблюдать технический регламент, согласно которому каждое устройство должно иметь номер партии, серийный номер и свою модель, а также подробную инструкцию на грузинском языке и декларацию соответствия нормам безопасности.Согласно декларации соответствия устройство работающее на газе должно быть в случае правильного использования безопасным для людей и животных, у него должна быть инструкция по эксплуатации, монтажу и ремонту. Материалы, из которых изготовлено устройство, должны соответствовать нормам качества.Новые правила планировалось ввести 1 июля, но из-за пандемии коронавируса и из-за неготовности бизнесс-сектора задействование новых правил было отложено.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211114/zhiltsy-mnogokvartirnogo-doma-v-tbilisi-chudom-izbezhali-vzryva-gaza-262062202.html
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общество, новости, грузия
С 1 декабря в Грузии действуют новые правила импорта и продажи газовых устройств
Импортеры при ввозе такого товара должны будут заранее сообщать о ввозимом товаре и размещении его на рынке
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik.
С 1 декабря в Грузии вступают в силу новые правила
для импортеров и продавцов устройств, работающих на природном газе.
Согласно новым правилам, импортеры при ввозе такого товара должны будут заранее сообщать о ввозимом товаре и размещении его на рынке.
А вот производители устройств и установок работающих на газе, в том числе и газовых обогревателей и газовых нагревателей воды, при поставке на рынок должны будут соблюдать технический регламент, согласно которому каждое устройство должно иметь номер партии, серийный номер и свою модель, а также подробную инструкцию на грузинском языке и декларацию соответствия нормам безопасности.
Согласно декларации соответствия устройство работающее на газе должно быть в случае правильного использования безопасным для людей и животных, у него должна быть инструкция по эксплуатации, монтажу и ремонту. Материалы, из которых изготовлено устройство, должны соответствовать нормам качества.
Новые правила планировалось ввести 1 июля, но из-за пандемии коронавируса и из-за неготовности бизнесс-сектора задействование новых правил было отложено.
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