https://sputnik-georgia.ru/20211201/tri-goroda-gruzii-poluchat-grant-es-dlya-kulturnogo-razvitiya-262504547.html

Три города Грузии получат грант ЕС для культурного развития

Три города Грузии получат грант ЕС для культурного развития

Зугдиди, Кутаиси и Поти получат грант в размере максимум 30 тысяч евро на подготовку стратегий культурного развития

2021-12-01T12:01+0400

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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Три города Грузии – Зугдиди, Кутаиси и Поти – получат гранты для содействия культурному развитию в рамках проекта Евросовета EU4Culture.EU4Culture – четырехгодичный проект, финансируемый ЕС и направленный на поддержку культуры и творческих индустрий в нестоличных городах стран Восточного партнерства. Программа сфокусирована на повышении роли культуры и творческой индустрии в процессе экономического и социального развития страны. Проект реализуется Институтом Гете (ведущий партнер), Датским институтом культуры, Чешскими центрами и Французским институтом Грузии.Как отмечается в материалах проекта, грузинские города получат грант в размере максимум 30 тысяч евро на подготовку стратегий культурного развития.Конкурс был объявлен в мае 2021 года, и его цель – поддержать города в разработке стратегий культурного развития, соответствующих подходам европейских культурных столиц. В конкурсе приняли участие 70 городов из пяти стран Восточного партнерства: Грузии, Азербайджана, Молдовы, Армении и Украины. Всего в рамках проекта было выбрано 14 городов: вместе с городами Грузии, грант получат Чаренцаван, Иджеван и Севан (Армения), Хырдалан, Ленкорань и Шеки (Азербайджан), Кагул и Орхей (Молдова), Полтава, Ровно и Винница (Украина). Полугодовой период работы над стратегией культурного развития начинается с 1 декабря. В конечном итоге один из трех городов получит финансирование в размере до 300 тысяч евро на реализацию собственной стратегии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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