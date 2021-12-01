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В Грузии ужесточили наказания за наркопреступления
В Грузии ужесточили наказания за наркопреступления
Теперь наркопреступников в Грузии будут строже наказывать за совершенные преступления 01.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-01T18:07+0400
2021-12-01T18:07+0400
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грузия
наркопреступления в грузии
преступность в грузии
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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Депутаты парламента Грузии в третьем чтении утвердили поправки в Уголовный кодекс, согласно которым увеличиваются сроки наказания за сбыт наркотиков и психотропных лекарств и полностью разделены понятия "сбыт" и "хранение" незаконных веществ.Новая регуляция вступит в силу после того, как документ подпишет президент и его опубликуют в Законодательном вестнике Грузии.Согласно поправкам, незаконный сбыт наркотических средств или новых психоактивных веществ будет караться лишением свободы на срок от 10 до 15 лет вместо лишения свободы на срок от 6 до 11 лет.Отягчающие обстоятельства при совершении этого преступления повлекут за собой наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 17 лет, а не от 7 до 14 лет, как это предусмотрено действующим законодательством.При этом хранение наркотиков организованной группой или в особо крупном размере будет караться, как прежде, бессрочным заключением либо лишением свободы на срок от 8 до 20 лет. А вот сбыт при тех же обстоятельствах повлечет уже лишение свободы на срок от 14 до 20 лет либо бессрочное заключение.Также, согласно проекту, незаконное изготовление, приобретение или перевозка психотропных веществ будет караться либо штрафом, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо лишением свободы до 3 лет.При этом за то же действие, если оно связано с сильнодействующими препаратами, срок наказания будет меньше – штраф или исправительные работы на срок до года.Если же указанные выше действия будут совершены или группой лиц, или с использованием служебного положения, а также если речь пойдет о крупном размере, то наказание будет строже – тюрьма на срок от 3 до 7 лет.А вот незаконный сбыт психотропных лекарств или сильнодействующих препаратов повлечет наказание до 4 лет лишения свободы, а при наличии отягчающих обстоятельств – от 5 до 10 лет, в зависимости от конкретных обстоятельств.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, наркопреступления в грузии, преступность в грузии

В Грузии ужесточили наказания за наркопреступления

18:07 01.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliПатрульная полиция
Патрульная полиция - Sputnik Грузия, 1920, 01.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Теперь наркопреступников в Грузии будут строже наказывать за совершенные преступления
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Депутаты парламента Грузии в третьем чтении утвердили поправки в Уголовный кодекс, согласно которым увеличиваются сроки наказания за сбыт наркотиков и психотропных лекарств и полностью разделены понятия "сбыт" и "хранение" незаконных веществ.
Новая регуляция вступит в силу после того, как документ подпишет президент и его опубликуют в Законодательном вестнике Грузии.
Согласно поправкам, незаконный сбыт наркотических средств или новых психоактивных веществ будет караться лишением свободы на срок от 10 до 15 лет вместо лишения свободы на срок от 6 до 11 лет.
Отягчающие обстоятельства при совершении этого преступления повлекут за собой наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 17 лет, а не от 7 до 14 лет, как это предусмотрено действующим законодательством.
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При этом хранение наркотиков организованной группой или в особо крупном размере будет караться, как прежде, бессрочным заключением либо лишением свободы на срок от 8 до 20 лет. А вот сбыт при тех же обстоятельствах повлечет уже лишение свободы на срок от 14 до 20 лет либо бессрочное заключение.
Также, согласно проекту, незаконное изготовление, приобретение или перевозка психотропных веществ будет караться либо штрафом, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо лишением свободы до 3 лет.
При этом за то же действие, если оно связано с сильнодействующими препаратами, срок наказания будет меньше – штраф или исправительные работы на срок до года.
Если же указанные выше действия будут совершены или группой лиц, или с использованием служебного положения, а также если речь пойдет о крупном размере, то наказание будет строже – тюрьма на срок от 3 до 7 лет.
А вот незаконный сбыт психотропных лекарств или сильнодействующих препаратов повлечет наказание до 4 лет лишения свободы, а при наличии отягчающих обстоятельств – от 5 до 10 лет, в зависимости от конкретных обстоятельств.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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