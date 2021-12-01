https://sputnik-georgia.ru/20211201/v-regionakh-gruzii-podorozhal-gaz-262514447.html

В регионах Грузии подорожал газ

В регионах Грузии подорожал газ

"Сокар Джорджия газ" объяснила свое решение ростом стоимости услуг и изменением мировых цен на энергоносители 01.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-01T14:49+0400

2021-12-01T14:49+0400

2021-12-01T14:49+0400

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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Компания "Сокар Джорджия газ" повысила с 1 декабря тариф для коммерческих пользователей в регионах Грузии.Стоимость одного кубометра природного газа отныне будет составлять 1,15 лари с учетом НДС. До сих пор тариф для бизнес-сектора с учетом НДС составляет 1,10 лари за один кубометр.С 1 декабря в Грузии действуют новые правила импорта и продажи газовых устройств>>При этом цена на газ для компаний, производящих хлеб, останется неизменной.Свое решение "Сокар Джорджия газ" объяснила ростом стоимости услуг и изменением мировых цен на энергоносители. Газ не подорожает для бытовых потребителей, пояснила ранее Национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению Грузии (GNERC). Тарифы для абонентов компании "Тбилиси Энерджи" в Тбилиси, а также абонентов "Сокар Джорджия Газ", "Сакорггаз" и "Интер газ" в регионах установлены до 31 декабря 2022 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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