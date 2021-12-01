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Вернется ли Грузия к онлайн-образованию - что думает министр
Вернется ли Грузия к онлайн-образованию - что думает министр
Каким бы хорошим ни было онлайн-обучение, оно не сможет заменить учебного процесса в классах и аудиториях, считает Михаил Чхенкели 01.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-01T21:10+0400
2021-12-01T21:10+0400
2021-12-01T21:36+0400
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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Каким бы хорошим ни было онлайн-обучение, оно не сможет заменить учебного процесса в классах и аудиториях, заявил министр образования Михаил Чхенкели, выступая в парламенте.В Грузии онлайн-обучение было введено с началом пандемии коронавируса в конце марта 2020 года. С сентября этого года школы вновь заработали, но в случае выявления инфицированных среди учителей и учеников либо отдельные классы, либо целиком школы, в зависимости от ситуации, переходят на дистанционное обучение.В Грузии сокращается число школ, ушедших на удаленку>>На сегодняшний день в формате онлайн-обучения работают 137 школ и 358 отдельных классов. Для отказа от онлайн-школ, по мнению Минздрава, необходимо, чтобы показатель вакцинации педагогов составлял до 80%. По информации Минобразования, на данном этапе вакцинировано 70,9% учителей и представителей администрации школ.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 850 102 случая заболевания коронавирусом, скончались 12 119 человек. С появлением дельта-штамма все чаще COVID-19 стали заражаться дети.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, минобразования грузии, школа, коронавирус covid-19
Вернется ли Грузия к онлайн-образованию - что думает министр
21:10 01.12.2021 (обновлено: 21:36 01.12.2021)
Каким бы хорошим ни было онлайн-обучение, оно не сможет заменить учебного процесса в классах и аудиториях, считает Михаил Чхенкели
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Каким бы хорошим ни было онлайн-обучение, оно не сможет заменить учебного процесса в классах и аудиториях, заявил министр образования Михаил Чхенкели, выступая в парламенте.
В Грузии онлайн-обучение было введено с началом пандемии коронавируса в конце марта 2020 года. С сентября этого года школы вновь заработали, но в случае выявления инфицированных среди учителей и учеников либо отдельные классы, либо целиком школы, в зависимости от ситуации, переходят на дистанционное обучение.
"Во всех школах интернет более или менее доступен, но мы знаем, что не во всех семьях есть доступ к интернету или гаджеты. Поэтому мы создали проект "Телешкола". Мы так решили нашу проблему, но в долгосрочной перспективе мы вернемся в нормальную среду, и онлайн-обучение будет исключением. Каким бы хорошим ни было онлайн-обучение, оно не сможет заменить учебного процесса в классах и аудиториях", - сказал Чхенкели.
На сегодняшний день в формате онлайн-обучения работают 137 школ и 358 отдельных классов. Для отказа от онлайн-школ, по мнению Минздрава, необходимо, чтобы показатель вакцинации педагогов составлял до 80%. По информации Минобразования, на данном этапе вакцинировано 70,9% учителей и представителей администрации школ.
С начала пандемии в Грузии зафиксировано 850 102 случая заболевания коронавирусом, скончались 12 119 человек. С появлением дельта-штамма все чаще COVID-19 стали заражаться дети.
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