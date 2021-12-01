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Вернется ли Грузия к онлайн-образованию - что думает министр
Вернется ли Грузия к онлайн-образованию - что думает министр
Каким бы хорошим ни было онлайн-обучение, оно не сможет заменить учебного процесса в классах и аудиториях, считает Михаил Чхенкели 01.12.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Каким бы хорошим ни было онлайн-обучение, оно не сможет заменить учебного процесса в классах и аудиториях, заявил министр образования Михаил Чхенкели, выступая в парламенте.В Грузии онлайн-обучение было введено с началом пандемии коронавируса в конце марта 2020 года. С сентября этого года школы вновь заработали, но в случае выявления инфицированных среди учителей и учеников либо отдельные классы, либо целиком школы, в зависимости от ситуации, переходят на дистанционное обучение.В Грузии сокращается число школ, ушедших на удаленку&gt;&gt;На сегодняшний день в формате онлайн-обучения работают 137 школ и 358 отдельных классов. Для отказа от онлайн-школ, по мнению Минздрава, необходимо, чтобы показатель вакцинации педагогов составлял до 80%. По информации Минобразования, на данном этапе вакцинировано 70,9% учителей и представителей администрации школ.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 850 102 случая заболевания коронавирусом, скончались 12 119 человек. С появлением дельта-штамма все чаще COVID-19 стали заражаться дети.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, минобразования грузии, школа, коронавирус covid-19

Вернется ли Грузия к онлайн-образованию - что думает министр

21:10 01.12.2021 (обновлено: 21:36 01.12.2021)
© Ministry of Education, Science, Culture and Sport of Georgia / FBМинистр образования, науки, культуры и спорта Михаил Чхенкели
Министр образования, науки, культуры и спорта Михаил Чхенкели - Sputnik Грузия, 1920, 01.12.2021
© Ministry of Education, Science, Culture and Sport of Georgia / FB
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Каким бы хорошим ни было онлайн-обучение, оно не сможет заменить учебного процесса в классах и аудиториях, считает Михаил Чхенкели
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Каким бы хорошим ни было онлайн-обучение, оно не сможет заменить учебного процесса в классах и аудиториях, заявил министр образования Михаил Чхенкели, выступая в парламенте.
В Грузии онлайн-обучение было введено с началом пандемии коронавируса в конце марта 2020 года. С сентября этого года школы вновь заработали, но в случае выявления инфицированных среди учителей и учеников либо отдельные классы, либо целиком школы, в зависимости от ситуации, переходят на дистанционное обучение.
В Грузии сокращается число школ, ушедших на удаленку>>

"Во всех школах интернет более или менее доступен, но мы знаем, что не во всех семьях есть доступ к интернету или гаджеты. Поэтому мы создали проект "Телешкола". Мы так решили нашу проблему, но в долгосрочной перспективе мы вернемся в нормальную среду, и онлайн-обучение будет исключением. Каким бы хорошим ни было онлайн-обучение, оно не сможет заменить учебного процесса в классах и аудиториях", - сказал Чхенкели.

На сегодняшний день в формате онлайн-обучения работают 137 школ и 358 отдельных классов. Для отказа от онлайн-школ, по мнению Минздрава, необходимо, чтобы показатель вакцинации педагогов составлял до 80%. По информации Минобразования, на данном этапе вакцинировано 70,9% учителей и представителей администрации школ.
С начала пандемии в Грузии зафиксировано 850 102 случая заболевания коронавирусом, скончались 12 119 человек. С появлением дельта-штамма все чаще COVID-19 стали заражаться дети.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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