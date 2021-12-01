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Вернется ли Грузия к онлайн-образованию - что думает министр

Вернется ли Грузия к онлайн-образованию - что думает министр

Каким бы хорошим ни было онлайн-обучение, оно не сможет заменить учебного процесса в классах и аудиториях, считает Михаил Чхенкели 01.12.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Каким бы хорошим ни было онлайн-обучение, оно не сможет заменить учебного процесса в классах и аудиториях, заявил министр образования Михаил Чхенкели, выступая в парламенте.В Грузии онлайн-обучение было введено с началом пандемии коронавируса в конце марта 2020 года. С сентября этого года школы вновь заработали, но в случае выявления инфицированных среди учителей и учеников либо отдельные классы, либо целиком школы, в зависимости от ситуации, переходят на дистанционное обучение.В Грузии сокращается число школ, ушедших на удаленку>>На сегодняшний день в формате онлайн-обучения работают 137 школ и 358 отдельных классов. Для отказа от онлайн-школ, по мнению Минздрава, необходимо, чтобы показатель вакцинации педагогов составлял до 80%. По информации Минобразования, на данном этапе вакцинировано 70,9% учителей и представителей администрации школ.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 850 102 случая заболевания коронавирусом, скончались 12 119 человек. С появлением дельта-штамма все чаще COVID-19 стали заражаться дети.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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