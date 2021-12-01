https://sputnik-georgia.ru/20211201/za-obsluzhivanie-klientov-bez-zelenogo-statusa-biznes-obekty-gruzii-budut-shtrafovat-262502215.html

За обслуживание клиентов без "зеленого статуса" бизнес-объекты Грузии будут штрафовать

За обслуживание клиентов без "зеленого статуса" бизнес-объекты Грузии будут штрафовать

В стране с сегодняшнего дня, чтобы попасть в рестораны, кафе, бары, спортзалы, спа-центры, музеи, театры и кинотеатры, нужно иметь "зеленый статус"

2021-12-01T10:46+0400

2021-12-01T10:46+0400

2021-12-01T11:10+0400

общество

новости

грузия

ограничения из-за коронавируса

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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. За обслуживание клиентов без "зеленого паспорта" бизнес-объекты Грузии отныне будут оштрафованы, заявил глава Службы инспекции труда Бека Перадзе.В частности, если на территории объекта, который относится к "зеленой зоне", будет допущен человек без "зеленого статуса", вся ответственность будет возлагаться на администрацию заведения.При нарушении объект будет оштрафован на 10 тысяч лари (около 3,2 тысячи долларов) в случае юридического лица и на 2 тысячи лари (около 600 долларов) – в случае индивидуального предпринимателя. После повторного нарушения объект будет опечатан."С завтрашнего дня инспекция труда начнет активно проверять, введено ли ковид-приложение в соответствующих учреждениях. Первые дни будут носить рекомендательный характер. Это значит, что мы поможем как бизнес-субъектам, так и гражданам, скачивать (QR-код - ред.) и получать услуги", – сказал Перадзе на брифинге в понедельник.С 1 декабря на всей территории Грузии вводятся "ковид-паспорта". Теперь, чтобы попасть в рестораны, кафе, бары, спортзалы, спа-центры, музеи, театры и кинотеатры, граждане должны иметь "зеленый статус", то есть QR-код. Этот документ подтверждает, что человек либо дважды вакцинирован, либо переболел коронавирусом, либо получил отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного в течение 72 часов. Также можно предъявить результат быстрого теста на антиген, действительный 24 часа.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211201/vaktsinirovannye-sputnikom-smogut-poluchit-kovid-pasport-po-pribytii-v-gruziyu-262496859.html

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общество, новости, грузия, ограничения из-за коронавируса