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Вакцинированные "Спутником" смогут получить ковид-паспорт по прибытии в Грузию
Вакцинированные "Спутником" смогут получить ковид-паспорт по прибытии в Грузию
Главное условие – человек должен быть привит двумя дозами вакцины от коронавируса 01.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-01T09:36+0400
2021-12-01T10:22+0400
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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Иностранцы смогут получить ковид-паспорт по прибытии в Грузию даже если они привиты вакциной, не признанной Всемирной организацией здравоохранения, в том числе "Спутником", сообщили Sputnik Грузия на "горячей линии" по вакцинации Национального центра по контрою заболеваний и общественного здоровья (NCDC).Главное условие – человек должен быть привит двумя дозами вакцины.На границе иностранные граждане должны будут предъявить документ о вакцинации, а после пересечения границы пройти регистрацию на порталах CovidPass Georgia или moh.gov.ge для получения электронного ковид-паспорта.Дом юстиции Грузии: при наличии электронного ковид-паспорта бумажные не нужны&gt;&gt;На портале нужно выбрать английский язык и заполнить форму, указав номер паспорта, имя, фамилию и грузинский номер телефона. Для завершения регистрации нужно будет ввести пришедший на номер телефона код и тем самым получить действующий "ключ" к отдыху и развлечениям в Грузии.При этом следует обратить внимание, чтобы надпись под QR-кодом была зеленой – это означает, что ковид-паспорт действителен.Бумажный ковид-сертификат в Домах юстиции иностранцам выдавать не будут.С 1 декабря в Грузии только при наличии "зеленых паспортов" можно посещать гостиницы и другие объекты размещения, объекты питания (открытые и закрытые пространства ресторанов, кафе, баров, в том числе в торговых центрах), кинотеатры, театры, концертные залы, оперные театры, развлекательные заведения, казино и игровые залы, спа и фитнес-центры, канатки на горнолыжных курортах.Читайте такжеПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, дом юстиции, всемирная организация здравоохранения, ковид-паспорт

Вакцинированные "Спутником" смогут получить ковид-паспорт по прибытии в Грузию

09:36 01.12.2021 (обновлено: 10:22 01.12.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliТбилисский международный аэропорт - терминал отлета
Тбилисский международный аэропорт - терминал отлета - Sputnik Грузия, 1920, 01.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Главное условие – человек должен быть привит двумя дозами вакцины от коронавируса
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Иностранцы смогут получить ковид-паспорт по прибытии в Грузию даже если они привиты вакциной, не признанной Всемирной организацией здравоохранения, в том числе "Спутником", сообщили Sputnik Грузия на "горячей линии" по вакцинации Национального центра по контрою заболеваний и общественного здоровья (NCDC).
Главное условие – человек должен быть привит двумя дозами вакцины.
На границе иностранные граждане должны будут предъявить документ о вакцинации, а после пересечения границы пройти регистрацию на порталах CovidPass Georgia или moh.gov.ge для получения электронного ковид-паспорта.
Дом юстиции Грузии: при наличии электронного ковид-паспорта бумажные не нужны>>
На портале нужно выбрать английский язык и заполнить форму, указав номер паспорта, имя, фамилию и грузинский номер телефона. Для завершения регистрации нужно будет ввести пришедший на номер телефона код и тем самым получить действующий "ключ" к отдыху и развлечениям в Грузии.
При этом следует обратить внимание, чтобы надпись под QR-кодом была зеленой – это означает, что ковид-паспорт действителен.
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Бумажный ковид-сертификат в Домах юстиции иностранцам выдавать не будут.
С 1 декабря в Грузии только при наличии "зеленых паспортов" можно посещать гостиницы и другие объекты размещения, объекты питания (открытые и закрытые пространства ресторанов, кафе, баров, в том числе в торговых центрах), кинотеатры, театры, концертные залы, оперные театры, развлекательные заведения, казино и игровые залы, спа и фитнес-центры, канатки на горнолыжных курортах.
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Ковид-паспорта в Грузии
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