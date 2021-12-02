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Антитело для всех штаммов коронавируса нашли в Китае
Антитело для всех штаммов коронавируса нашли в Китае
Антитело было получено из крови пациента, который ранее переболел коронавирусом в тяжелой форме 02.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-02T19:13+0400
2021-12-02T19:13+0400
2021-12-02T19:34+0400
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ТБИЛИСИ, 2 дек – Sputnik. Китайские ученые нашли моноклональное антитело, которое может нейтрализовать различные штаммы коронавируса, по словам исследователей, оно способно стать основой для создания универсальной вакцины против COVID-19, сообщается в статье, обнародованной на электронном ресурсе bioRxiv.Благодаря опытам с использованием криоэлектронного микроскопа, ученые выяснили, что антитело 35B5 может воздействовать на ту часть вируса, которая не меняется при мутации.Эта особенность позволяет применять антитело для изготовления универсальной вакцины от различных штаммов коронавируса. Ученые полагают, что это антитело также может нейтрализовать недавно выявленный штамм "омикрон".Антитело 35B5 было получено китайскими учеными из крови пациента, который ранее переболел коронавирусом в тяжелой форме."Ужасающий штамм": чем опасен новый вариант коронавируса "омикрон"? >>Ранее фармацевтическая компания Sinovac заявила, что изучает новый штамм COVID-19 "омикрон", а также готова начать создавать вакцину, адаптированную к нему. В компании подчеркнули, что Sinovac внимательно следит за информацией о штамме "омикрон", а также собирает его образцы.Ранее ВОЗ по итогам экстренного заседания классифицировала новый вариант коронавируса, выявленный в ЮАР, как вызывающий беспокойство, его назвали греческой буквой "омикрон".
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новости, в мире, китай, наука, коронавирус covid-19
Антитело для всех штаммов коронавируса нашли в Китае
19:13 02.12.2021 (обновлено: 19:34 02.12.2021)
Антитело было получено из крови пациента, который ранее переболел коронавирусом в тяжелой форме
ТБИЛИСИ, 2 дек – Sputnik
. Китайские ученые нашли моноклональное антитело, которое может нейтрализовать различные штаммы коронавируса, по словам исследователей, оно способно стать основой для создания универсальной вакцины против COVID-19, сообщается в статье, обнародованной на электронном ресурсе bioRxiv
.
Благодаря опытам с использованием криоэлектронного микроскопа, ученые выяснили, что антитело 35B5 может воздействовать на ту часть вируса, которая не меняется при мутации.
Эта особенность позволяет применять антитело для изготовления универсальной вакцины от различных штаммов коронавируса. Ученые полагают, что это антитело также может нейтрализовать недавно выявленный штамм "омикрон".
Антитело 35B5 было получено китайскими учеными из крови пациента, который ранее переболел коронавирусом в тяжелой форме.
Ранее фармацевтическая компания Sinovac заявила, что изучает новый штамм COVID-19 "омикрон", а также готова начать создавать вакцину, адаптированную к нему. В компании подчеркнули, что Sinovac внимательно следит за информацией о штамме "омикрон", а также собирает его образцы.
Ранее ВОЗ по итогам экстренного заседания классифицировала новый вариант коронавируса, выявленный в ЮАР, как вызывающий беспокойство, его назвали греческой буквой "омикрон".