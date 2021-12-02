https://sputnik-georgia.ru/20211202/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-3-731-262535392.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 731

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 731

За последние 24 часа от коронавируса скончались 72 человека, вылечились 4 295 пациентов, а с начала пандемии – 796 453 02.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-02T10:51+0400

2021-12-02T10:51+0400

2021-12-02T11:05+0400

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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 731. Скончались 72 человека.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 853 833 случая заражения.Грузинские пенсионеры стали активнее вакцинироваться от коронавируса>>Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 4 295 человек, с начала пандемии – 796 453. Скончались 72.За сутки сделано 50 626 тестов, в том числе 31 151 на антиген и 19 475 ПЦР-тестов.Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 7,37%, за последние 14 дней – 8,78%, за последние семь дней – 8,53%.К этому времени в Грузии сделано 2 197 838 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 11 099.В карантине в данное время находятся 33 человека, в стационарах – 6 541, в ковид-гостиницах – 1 144.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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