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https://sputnik-georgia.ru/20211202/gruzinskie-pensionery-stali-aktivnee-vaktsinirovatsya-ot-koronavirusa-262487768.html
Грузинские пенсионеры стали активнее вакцинироваться от коронавируса
Грузинские пенсионеры стали активнее вакцинироваться от коронавируса
Власти Грузии обещали выплатить по 200 лари всем пожилым гражданам, которые вакцинируются от коронавируса 02.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-02T07:01+0400
2021-12-02T08:36+0400
общество
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тбилиси
амиран гамкрелидзе
национальный центр по контролю заболеваний
вакцинация от коронавируса
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. После задействования поощрительной программы первой дозой вакцины от коронавируса привились 51 757 человек старше 60 лет, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.Кто из пенсионеров в Грузии получит надбавку за вакцинацию от коронавируса&gt;&gt;По его словам, этот показатель был зафиксирован на 20-21 день после заявления премьер-министра о том, что каждый гражданин в возрасте старше 60 лет получит 200 лари после вакцинации. На сегодняшний день в Грузии пенсия по возрасту полагается женщинам с 60 лет и мужчинам с 65 лет. Всего в Грузии, по последним данным, 793,5 тысячи пенсионеров.Деньки будут зачисляться за вакцинацию всем, кто сделает прививку до 31 декабря включительно.Механизм зачисления денег таков: информация о вакцинированных будет передаваться Агентству социального обслуживания дважды в месяц – 1 и 15 числа. После получения данных в течение пяти дней бенефициару зачислится 200 лари.К примеру, если человек старше 60 лет сделает прививку 10 ноября, его данные будут переданы Агентству 15 ноября. В течение последующих дней ему зачислят обещанную сумму. Тем, у кого уже есть пенсионный счет, деньги зачислят непосредственно на него. Для тех, кто еще не получает пенсию, будет автоматически открыт счет в "Либерти банке".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211121/vyplaty-pensioneram-v-dekabre-2021-budut-li-novye-mery-podderzhki-262265177.html
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общество, новости, грузия, тбилиси, амиран гамкрелидзе, национальный центр по контролю заболеваний, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19

Грузинские пенсионеры стали активнее вакцинироваться от коронавируса

07:01 02.12.2021 (обновлено: 08:36 02.12.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЭпидемия коронавируса - пожилые люди на улице в масках
Эпидемия коронавируса - пожилые люди на улице в масках - Sputnik Грузия, 1920, 02.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Власти Грузии обещали выплатить по 200 лари всем пожилым гражданам, которые вакцинируются от коронавируса
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. После задействования поощрительной программы первой дозой вакцины от коронавируса привились 51 757 человек старше 60 лет, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.
Кто из пенсионеров в Грузии получит надбавку за вакцинацию от коронавируса>>
По его словам, этот показатель был зафиксирован на 20-21 день после заявления премьер-министра о том, что каждый гражданин в возрасте старше 60 лет получит 200 лари после вакцинации.

"Вчера за день были сделаны 13 603 прививки, из них 70% – первой дозой. Очень хорошо, что первой дозой вакцинировалось сравнительно больше людей. Среди тех, кто впервые сделал прививку, 52% были граждане старше 60 лет. Мы хотим, чтобы в декабре привилось еще больше людей", – заявил Гамкрелидзе журналистам.

На сегодняшний день в Грузии пенсия по возрасту полагается женщинам с 60 лет и мужчинам с 65 лет. Всего в Грузии, по последним данным, 793,5 тысячи пенсионеров.
Деньки будут зачисляться за вакцинацию всем, кто сделает прививку до 31 декабря включительно.
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Механизм зачисления денег таков: информация о вакцинированных будет передаваться Агентству социального обслуживания дважды в месяц – 1 и 15 числа. После получения данных в течение пяти дней бенефициару зачислится 200 лари.
К примеру, если человек старше 60 лет сделает прививку 10 ноября, его данные будут переданы Агентству 15 ноября. В течение последующих дней ему зачислят обещанную сумму. Тем, у кого уже есть пенсионный счет, деньги зачислят непосредственно на него. Для тех, кто еще не получает пенсию, будет автоматически открыт счет в "Либерти банке".
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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