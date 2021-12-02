https://sputnik-georgia.ru/20211202/gruzinskie-pensionery-stali-aktivnee-vaktsinirovatsya-ot-koronavirusa-262487768.html

Грузинские пенсионеры стали активнее вакцинироваться от коронавируса

Грузинские пенсионеры стали активнее вакцинироваться от коронавируса

Власти Грузии обещали выплатить по 200 лари всем пожилым гражданам, которые вакцинируются от коронавируса 02.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-02T07:01+0400

2021-12-02T07:01+0400

2021-12-02T08:36+0400

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вакцинация от коронавируса

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. После задействования поощрительной программы первой дозой вакцины от коронавируса привились 51 757 человек старше 60 лет, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.Кто из пенсионеров в Грузии получит надбавку за вакцинацию от коронавируса>>По его словам, этот показатель был зафиксирован на 20-21 день после заявления премьер-министра о том, что каждый гражданин в возрасте старше 60 лет получит 200 лари после вакцинации. На сегодняшний день в Грузии пенсия по возрасту полагается женщинам с 60 лет и мужчинам с 65 лет. Всего в Грузии, по последним данным, 793,5 тысячи пенсионеров.Деньки будут зачисляться за вакцинацию всем, кто сделает прививку до 31 декабря включительно.Механизм зачисления денег таков: информация о вакцинированных будет передаваться Агентству социального обслуживания дважды в месяц – 1 и 15 числа. После получения данных в течение пяти дней бенефициару зачислится 200 лари.К примеру, если человек старше 60 лет сделает прививку 10 ноября, его данные будут переданы Агентству 15 ноября. В течение последующих дней ему зачислят обещанную сумму. Тем, у кого уже есть пенсионный счет, деньги зачислят непосредственно на него. Для тех, кто еще не получает пенсию, будет автоматически открыт счет в "Либерти банке".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211121/vyplaty-pensioneram-v-dekabre-2021-budut-li-novye-mery-podderzhki-262265177.html

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общество, новости, грузия, тбилиси, амиран гамкрелидзе, национальный центр по контролю заболеваний, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19