Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Праздничное оформление - Sputnik Грузия, 1920
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20211202/do-sikh-por-v-kome-u-mariny-khlebnikovoy-nachalos-zarazhenie-tkaney-litsa--262552428.html
До сих пор в коме: у Марины Хлебниковой началось заражение тканей лица
До сих пор в коме: у Марины Хлебниковой началось заражение тканей лица
Врачи продолжают внутривенно вводить 56-летней звезде антибиотики, пытаясь спасти ее жизнь после страшного пожара 02.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-02T17:36+0400
2021-12-02T17:36+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
в мире
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/02/262552193_0:878:2020:2014_1920x0_80_0_0_7d17b2d2f637e32a297900f9b5b521b7.jpg
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Российская певица Марина Хлебникова находится в стабильно тяжелом состоянии: помимо ожога глаз, у звезды началось заражение тканей лица. Марина Хлебникова впала в кому после страшного пожара&gt;&gt;Хлебникова сильно пострадала в пожаре в ноябре. Инцидент произошел в квартире звезды в Москве. После госпитализации стало известно, что в больницу артистка поступила с многочисленными ожогами на теле и лице. И тогда ее ввели в медикаментозную кому. Недавно врачи диагностировали Хлебниковой ожог глаз и заражение тканей лица: об этом сообщает Телеграм-канал Mаsh. В настоящее время звезда находится в коме, а антибиотики ей вводят внутривенно. Врачи делают это для того, чтобы остановить распространяющуюся по организму инфекцию и спасти жизнь знаменитой певицы. Друзья и родственники звезды не могут попасть в больничную палату к Марине: медики переживают за то, что артистка подхватит бактерию или инфекцию. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/02/262552193_0:688:2020:2203_1920x0_80_0_0_8221528ae9e5eed7e4a8bce9cc0c1e6a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, шоу-бизнес

До сих пор в коме: у Марины Хлебниковой началось заражение тканей лица

17:36 02.12.2021
© photo: Sputnik / Дмитрий КоробейниковЭстрадная певица Марина Хлебникова выступает на концерте.
Эстрадная певица Марина Хлебникова выступает на концерте. - Sputnik Грузия, 1920, 02.12.2021
© photo: Sputnik / Дмитрий Коробейников
Подписаться на
Врачи продолжают внутривенно вводить 56-летней звезде антибиотики, пытаясь спасти ее жизнь после страшного пожара
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Российская певица Марина Хлебникова находится в стабильно тяжелом состоянии: помимо ожога глаз, у звезды началось заражение тканей лица.
Марина Хлебникова впала в кому после страшного пожара>>
Хлебникова сильно пострадала в пожаре в ноябре. Инцидент произошел в квартире звезды в Москве. После госпитализации стало известно, что в больницу артистка поступила с многочисленными ожогами на теле и лице. И тогда ее ввели в медикаментозную кому.
Недавно врачи диагностировали Хлебниковой ожог глаз и заражение тканей лица: об этом сообщает Телеграм-канал Mаsh.
© photo: Sputnik / Дмитрий КоробейниковЭстрадная певица Марина Хлебникова выступает на церемонии вручения Первой национальной премии "Здоровое поколение XXI".
Эстрадная певица Марина Хлебникова выступает на церемонии вручения Первой национальной премии Здоровое поколение XXI. - Sputnik Грузия, 1920, 02.12.2021
Эстрадная певица Марина Хлебникова выступает на церемонии вручения Первой национальной премии "Здоровое поколение XXI".
© photo: Sputnik / Дмитрий Коробейников
В настоящее время звезда находится в коме, а антибиотики ей вводят внутривенно. Врачи делают это для того, чтобы остановить распространяющуюся по организму инфекцию и спасти жизнь знаменитой певицы. Друзья и родственники звезды не могут попасть в больничную палату к Марине: медики переживают за то, что артистка подхватит бактерию или инфекцию.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:56Саакашвили вспомнил жену и предложил превратить СГБ в дискотеку - детали из зала суда
17:18"Почта Грузии" объявляет вакансии
16:43Сакребуло Тбилиси шестого созыва завершило работу
16:01Грузинский шоумен на одноколесном велосипеде в Варшаве и "мелодии на стаканах"
15:44В Поти на берегу моря нашли тело мужчины
15:28Борьба с курением в Грузии – эксперт об успехах антитабачной политики
14:51Судья разрешил Саакашвили делать политические заявления
14:46Процесс над Саакашвили на большом экране: акция у тбилисского суда - видео
14:24Шторм повредил бульвары в Батуми и Кобулети
14:08В Грузии продолжается выдача льготных ипотечных кредитов
12:39"Гахария готовится к атаке" – почему молчит экс-премьер Грузии
12:23Ковид-статистика Грузии: новых случаев COVID-19 стало меньше, смертность остается высокой
12:07Илия II поздравил российского Патриарха Кирилла с днем рождения
11:53Саакашвили судят по "делу пиджаков": в чем обвиняется экс-президент
11:42Пололикашвили избран генсеком Всемирной туристической организации на второй срок
11:07В Тбилиси отреставрировали еще одно историческое здание
10:51Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 731
10:43Каладзе: в свое время я отказался платить Интер РАО 200 миллионов долларов
10:27Омикрон пошел гулять по миру – новый штамм коронавируса появился в 23 странах
10:06Масштабная операция: ФСБ показала кадры с изъятым у подпольных торговцев вооружением