https://sputnik-georgia.ru/20211202/do-sikh-por-v-kome-u-mariny-khlebnikovoy-nachalos-zarazhenie-tkaney-litsa--262552428.html

До сих пор в коме: у Марины Хлебниковой началось заражение тканей лица

До сих пор в коме: у Марины Хлебниковой началось заражение тканей лица

Врачи продолжают внутривенно вводить 56-летней звезде антибиотики, пытаясь спасти ее жизнь после страшного пожара 02.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-02T17:36+0400

2021-12-02T17:36+0400

2021-12-02T17:36+0400

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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Российская певица Марина Хлебникова находится в стабильно тяжелом состоянии: помимо ожога глаз, у звезды началось заражение тканей лица. Марина Хлебникова впала в кому после страшного пожара>>Хлебникова сильно пострадала в пожаре в ноябре. Инцидент произошел в квартире звезды в Москве. После госпитализации стало известно, что в больницу артистка поступила с многочисленными ожогами на теле и лице. И тогда ее ввели в медикаментозную кому. Недавно врачи диагностировали Хлебниковой ожог глаз и заражение тканей лица: об этом сообщает Телеграм-канал Mаsh. В настоящее время звезда находится в коме, а антибиотики ей вводят внутривенно. Врачи делают это для того, чтобы остановить распространяющуюся по организму инфекцию и спасти жизнь знаменитой певицы. Друзья и родственники звезды не могут попасть в больничную палату к Марине: медики переживают за то, что артистка подхватит бактерию или инфекцию. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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