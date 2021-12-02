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До сих пор в коме: у Марины Хлебниковой началось заражение тканей лица
© photo: Sputnik / Дмитрий КоробейниковЭстрадная певица Марина Хлебникова выступает на концерте.
© photo: Sputnik / Дмитрий Коробейников
Врачи продолжают внутривенно вводить 56-летней звезде антибиотики, пытаясь спасти ее жизнь после страшного пожара
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Российская певица Марина Хлебникова находится в стабильно тяжелом состоянии: помимо ожога глаз, у звезды началось заражение тканей лица.
Хлебникова сильно пострадала в пожаре в ноябре. Инцидент произошел в квартире звезды в Москве. После госпитализации стало известно, что в больницу артистка поступила с многочисленными ожогами на теле и лице. И тогда ее ввели в медикаментозную кому.
Недавно врачи диагностировали Хлебниковой ожог глаз и заражение тканей лица: об этом сообщает Телеграм-канал Mаsh.
© photo: Sputnik / Дмитрий КоробейниковЭстрадная певица Марина Хлебникова выступает на церемонии вручения Первой национальной премии "Здоровое поколение XXI".
Эстрадная певица Марина Хлебникова выступает на церемонии вручения Первой национальной премии "Здоровое поколение XXI".
© photo: Sputnik / Дмитрий Коробейников
В настоящее время звезда находится в коме, а антибиотики ей вводят внутривенно. Врачи делают это для того, чтобы остановить распространяющуюся по организму инфекцию и спасти жизнь знаменитой певицы. Друзья и родственники звезды не могут попасть в больничную палату к Марине: медики переживают за то, что артистка подхватит бактерию или инфекцию.
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