https://sputnik-georgia.ru/20211202/gakhariya-gotovitsya-k-atake--pochemu-molchit-eks-premer-gruzii-262541839.html

"Гахария готовится к атаке" – почему молчит экс-премьер Грузии

"Гахария готовится к атаке" – почему молчит экс-премьер Грузии

Команда бывшего главы правительства активно работает, чтобы атаковать в нужный момент 02.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-02T12:39+0400

2021-12-02T12:39+0400

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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Экс-премьер Грузии, лидер оппозиционной партии "Для Грузии" Георгий Гахария не исчезал – он готовится к атаке и активно участвует в политических процессах, заявил политический секретарь партии Каха Кемоклидзе в эфире телеканала Palitra News.Гахария подал в отставку с должности премьер-министра Грузии в феврале 2021 года из-за расхождений во взглядах с правящей партией "Грузинская мечта", а в мае уже создал собственную парию "Для Грузии" и принял участие в местных выборах.Что касается остальных важных вопросов – Гахария молчит, что является "знаковым и в то же время очень интересным", считает Кемоклидзе."Мне вспоминается известная американская поговорка, согласно которой всегда следует остерегаться молчаливого человека. Когда другие говорят, он наблюдает, когда другие действуют, он планирует, а когда другие отдыхают, он атакует. Соответственно, всегда очень интересно, когда человек молчит", – отметил Кемоклидзе.По его словам, партия экс-премьера готовится к активной политической жизни и к "окончательному поражению "Грузинской мечты"."Мы всегда готовимся к атаке, поскольку политические процессы обязуют нас готовить атаки. Грузия идет в неправильном направлении и текущие в стране процессы ясное тому подтверждение", – подчеркнул Кемоклидзе.Что касается планов партии на уровне сакребуло, то по словам Кемоклидзе, в случае необходимости они будут сотрудничать как с "Грузинской мечтой", так и с главной оппозиционной партией "Единое национальное движение", чтобы избежать кризисных ситуаций в муниципалитетах."Мы ждем их реакции и действий… На системном уровне мы не собираемся договариваться ни с одним из них. На идеологическом уровне мы мыслим иначе, и я считаю, что гораздо более государственно, чем одна или другая. Исходя из интересов муниципалитетов, чтобы не создавать кризисов для местного населения, нам придется сотрудничать и одним и с другим", - отметил Кемоклидзе.Ранее Кемолидзе заявил, что партия выдвинет собственных кандидатов в председатели тех районных сакребуло, где их голоса будут решающими в противостоянии "Грузинской мечты" и "Единого национального движения".Согласно данным Центральной избирательной комиссии, партия Гахария показала третий результат на местных выборах по пропорциональной системе, уступив "Грузинской мечте" и "Единому национальному движению". Голоса депутатов от партии Гахария в сакребуло будут решающими в тех городах и районах, где разница между депутатским составом "Мечты" и ЕНД минимальная.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211030/vybor-mezhdu-dvumya-plokhimi---gakhariya-sdelal-kommentariy-posle-golosovaniya-261625211.html

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политика, новости, грузия, тбилиси, грузинская мечта, георгий гахария