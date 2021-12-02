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Грузия передала Молдове председательство в ГУАМ
Грузия передала Молдове председательство в ГУАМ
Глава МИД Грузии подвел итоги председательства Грузии в ГУАМ в 2021 году 02.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-02T23:32+0400
2021-12-02T23:32+0400
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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Грузия на 38-м заседании Совета министров иностранных дел ГУАМ передала председательство Молдове, которая возглавит организацию с января 2022 года.Встреча глав МИД ГУАМ прошла во второй раз в этом году под председательством вице-премьера, министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани.Глава МИД Грузии подвел итоги председательства Грузии в ГУАМ в 2021 году и рассмотрел важные результаты, достигнутые в период председательства в течение года, несмотря на пандемию.Стороны обсудили основные вопросы сотрудничества, стоящие на повестке дня организации, в том числе перспективы развития и перспективы сотрудничества в рамках политического, межпарламентского, отраслевого формата , а также в рамках форматов ГУАМ +.Организация за демократию и экономическое развитие – ГУАМ – региональная организация, созданная в 1997 году Грузией, Украиной, Азербайджаном и Молдовой. Название организации сложилось из первых букв названий входящих в него стран.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210923/ministerial-guam-pod-predsedatelstvom-gruzii-proshel-v-nyu-yorke-259823209.html
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политика, новости, грузия, украина, азербайджан, мид грузии, молдова, гуам, внешняя политика грузии
Грузия передала Молдове председательство в ГУАМ
Глава МИД Грузии подвел итоги председательства Грузии в ГУАМ в 2021 году
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik.
Грузия на 38-м заседании Совета министров иностранных дел ГУАМ передала председательство
Молдове, которая возглавит организацию с января 2022 года.
Встреча глав МИД ГУАМ прошла во второй раз в этом году под председательством вице-премьера, министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани.
Глава МИД Грузии подвел итоги председательства Грузии в ГУАМ в 2021 году и рассмотрел важные результаты, достигнутые в период председательства в течение года, несмотря на пандемию.
Стороны обсудили основные вопросы сотрудничества, стоящие на повестке дня организации, в том числе перспективы развития и перспективы сотрудничества в рамках политического, межпарламентского, отраслевого формата , а также в рамках форматов ГУАМ +.
Организация за демократию и экономическое развитие – ГУАМ – региональная организация, созданная в 1997 году Грузией, Украиной, Азербайджаном и Молдовой. Название организации сложилось из первых букв названий входящих в него стран.
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