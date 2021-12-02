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Грузия получит от Банка развития Германии грант в 5,2 миллиона евро
Грузия получит от Банка развития Германии грант в 5,2 миллиона евро
Средства предоставляются на финансирование проекта "Биомногообразие и устойчивое местное развитие Грузии" 02.12.2021, Sputnik Грузия
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2021-12-02T22:23+0400
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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Парламент Грузии ратифицировал соглашение о финансовом сотрудничестве с Германией, согласно которому Грузия получит 5,2 миллиона евро в виде гранта от Банка развития Германии (KfW).Средства предоставляются на финансирование проекта "Биомногообразие и устойчивое местное развитие Грузии".Соглашение было подписано в рамках правительственных переговоров между Грузией и Германией, которые проходили в Тбилиси в начале ноября.Помимо соглашения правительства Грузии и Германии также подписали декларацию о намерениях, согласно которой в Грузии будут проведены изучение потенциала производства "зеленого водорода" и реализация пилотного проекта по развитию возобновляемой и чистой энергии."Зеленый" водород получают путем электролиза воды с использованием электричества из возобновляемых источников энергии.Он имеет большой потенциал в борьбе с изменением климата, так как способен заменять ископаемое топливо там, где декарбонизация является более сложной, например в морском и воздушном транспорте или в некоторых промышленных процессах.Также "зеленый" водород имеет большой потенциал в качестве сезонной системы хранения энергии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, германия, парламент грузии

Грузия получит от Банка развития Германии грант в 5,2 миллиона евро

21:54 02.12.2021 (обновлено: 22:23 02.12.2021)
© Sputnik / Alexander ImedashviliПоле и вид на горы в регионе Имерети Западная Грузия
Поле и вид на горы в регионе Имерети Западная Грузия - Sputnik Грузия, 1920, 02.12.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Средства предоставляются на финансирование проекта "Биомногообразие и устойчивое местное развитие Грузии"
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Парламент Грузии ратифицировал соглашение о финансовом сотрудничестве с Германией, согласно которому Грузия получит 5,2 миллиона евро в виде гранта от Банка развития Германии (KfW).
Средства предоставляются на финансирование проекта "Биомногообразие и устойчивое местное развитие Грузии".
Соглашение было подписано в рамках правительственных переговоров между Грузией и Германией, которые проходили в Тбилиси в начале ноября.
Помимо соглашения правительства Грузии и Германии также подписали декларацию о намерениях, согласно которой в Грузии будут проведены изучение потенциала производства "зеленого водорода" и реализация пилотного проекта по развитию возобновляемой и чистой энергии.
Декларацию о намерениях подписали министерство экономики страны и Банк развития Германии - Sputnik Грузия, 1920, 05.11.2021
Грузия будет производить "зеленый" водород
5 ноября, 22:37
"Зеленый" водород получают путем электролиза воды с использованием электричества из возобновляемых источников энергии.
Он имеет большой потенциал в борьбе с изменением климата, так как способен заменять ископаемое топливо там, где декарбонизация является более сложной, например в морском и воздушном транспорте или в некоторых промышленных процессах.
Также "зеленый" водород имеет большой потенциал в качестве сезонной системы хранения энергии.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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