https://sputnik-georgia.ru/20211202/gruziya-poluchit-ot-banka-razvitiya-germanii-grant-v-52-milliona-evro-262558810.html

Грузия получит от Банка развития Германии грант в 5,2 миллиона евро

Грузия получит от Банка развития Германии грант в 5,2 миллиона евро

Средства предоставляются на финансирование проекта "Биомногообразие и устойчивое местное развитие Грузии" 02.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-02T21:54+0400

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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Парламент Грузии ратифицировал соглашение о финансовом сотрудничестве с Германией, согласно которому Грузия получит 5,2 миллиона евро в виде гранта от Банка развития Германии (KfW).Средства предоставляются на финансирование проекта "Биомногообразие и устойчивое местное развитие Грузии".Соглашение было подписано в рамках правительственных переговоров между Грузией и Германией, которые проходили в Тбилиси в начале ноября.Помимо соглашения правительства Грузии и Германии также подписали декларацию о намерениях, согласно которой в Грузии будут проведены изучение потенциала производства "зеленого водорода" и реализация пилотного проекта по развитию возобновляемой и чистой энергии."Зеленый" водород получают путем электролиза воды с использованием электричества из возобновляемых источников энергии.Он имеет большой потенциал в борьбе с изменением климата, так как способен заменять ископаемое топливо там, где декарбонизация является более сложной, например в морском и воздушном транспорте или в некоторых промышленных процессах.Также "зеленый" водород имеет большой потенциал в качестве сезонной системы хранения энергии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211105/gruziya-budet-proizvodit-zelenyy-vodorod-261834970.html

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