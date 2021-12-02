https://sputnik-georgia.ru/20211202/gruziya-poluchit-ot-banka-razvitiya-germanii-grant-v-52-milliona-evro-262558810.html
Грузия получит от Банка развития Германии грант в 5,2 миллиона евро
Грузия получит от Банка развития Германии грант в 5,2 миллиона евро
Средства предоставляются на финансирование проекта "Биомногообразие и устойчивое местное развитие Грузии" 02.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-02T21:54+0400
2021-12-02T21:54+0400
2021-12-02T22:23+0400
экономика
новости
грузия
германия
парламент грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23577/76/235777607_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_92262c6ccc64e73e02143db11f678d97.jpg
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Парламент Грузии ратифицировал соглашение о финансовом сотрудничестве с Германией, согласно которому Грузия получит 5,2 миллиона евро в виде гранта от Банка развития Германии (KfW).Средства предоставляются на финансирование проекта "Биомногообразие и устойчивое местное развитие Грузии".Соглашение было подписано в рамках правительственных переговоров между Грузией и Германией, которые проходили в Тбилиси в начале ноября.Помимо соглашения правительства Грузии и Германии также подписали декларацию о намерениях, согласно которой в Грузии будут проведены изучение потенциала производства "зеленого водорода" и реализация пилотного проекта по развитию возобновляемой и чистой энергии."Зеленый" водород получают путем электролиза воды с использованием электричества из возобновляемых источников энергии.Он имеет большой потенциал в борьбе с изменением климата, так как способен заменять ископаемое топливо там, где декарбонизация является более сложной, например в морском и воздушном транспорте или в некоторых промышленных процессах.Также "зеленый" водород имеет большой потенциал в качестве сезонной системы хранения энергии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211105/gruziya-budet-proizvodit-zelenyy-vodorod-261834970.html
германия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23577/76/235777607_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_8852a7e3718492398b2e886c6288e34d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, новости, грузия, германия, парламент грузии
Грузия получит от Банка развития Германии грант в 5,2 миллиона евро
21:54 02.12.2021 (обновлено: 22:23 02.12.2021)
Средства предоставляются на финансирование проекта "Биомногообразие и устойчивое местное развитие Грузии"
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Парламент Грузии ратифицировал соглашение о финансовом сотрудничестве с Германией, согласно которому Грузия получит 5,2 миллиона евро в виде гранта от Банка развития Германии (KfW).
Средства предоставляются на финансирование проекта "Биомногообразие и устойчивое местное развитие Грузии".
Соглашение было подписано в рамках правительственных переговоров между Грузией и Германией, которые проходили в Тбилиси в начале ноября.
Помимо соглашения правительства Грузии и Германии также подписали декларацию о намерениях, согласно которой в Грузии будут проведены изучение потенциала производства "зеленого водорода" и реализация пилотного проекта по развитию возобновляемой и чистой энергии.
"Зеленый" водород получают путем электролиза воды с использованием электричества из возобновляемых источников энергии.
Он имеет большой потенциал в борьбе с изменением климата, так как способен заменять ископаемое топливо там, где декарбонизация является более сложной, например в морском и воздушном транспорте или в некоторых промышленных процессах.
Также "зеленый" водород имеет большой потенциал в качестве сезонной системы хранения энергии.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.