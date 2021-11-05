https://sputnik-georgia.ru/20211105/gruziya-budet-proizvodit-zelenyy-vodorod-261834970.html
Грузия будет производить "зеленый" водород
Грузия будет производить "зеленый" водород
При производстве "зеленого" водорода Грузия поможет транспортировать электроэнергию за границу, считает министр 05.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-05T22:37+0400
2021-11-05T22:37+0400
2021-11-05T22:51+0400
экономика
новости
грузия
германия
экология в грузии
натия турнава
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ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Изучение потенциала производства "зеленого водорода" и реализация пилотного проекта по развитию обновляемой и чистой энергии будет проведено в Грузии, соответствующую декларацию о намерениях подписали министерство экономики страны и Банк развития Германии (KfW).Декларация подписана в рамках правительственных переговоров между Грузией и Германией, которые проходили в Тбилиси.Основные цели декларации: оценки потенциала и пользы "зеленого" водорода в Грузии, осуществление первого пилотного проекта, обеспечивающего пользу для экономики и привлечению инвестиций в направлении развития чистой и обновления энергии.Также декларация предполагает, снижение зависимости от импортированного газа, увеличение темпов развития проектов обновляемой энергии, снижение эмиссий углекислого газа и создания условий для экспорта энергии."Зеленый" водород получают путем электролиза воды с использованием электричества из возобновляемых источников энергии.Он имеет большой потенциал в борьбе с изменением климата, так как способен заменять ископаемое топливо там, где декарбонизация является более сложной, например, в морском и воздушном транспорте или в некоторых промышленных процессах.Также "зеленый" водород имеет большой потенциал в качестве сезонной системы хранения энергии.По мнению министра, при производстве "зеленого" водорода Грузия поможет транспортировать электроэнергию из одного региона в другой."Это технология будущего, и мы гордимся, что Грузия станет первой страной в регионе, которая превратить в реальность эту технологию при поддержке немецких партнеров", - сказала Турнава.Помимо декларации об обновляемых источниках энергии в рамках правительственных переговоров между Грузией и Германией было подписано соглашение о финансовом сотрудничестве Грузии и Германии, согласно которому Грузия получит 5,2 миллиона евро.Эти средства в виде гранта Грузия получит на проект "Биомногообразие и устойчивое местное развитие".Правительственные переговоры о сотрудничестве в области развития между Грузией и Германией проводятся каждые два года. После предыдущих переговоров с правительством, которые состоялись в 2019 году, Германия выделила Грузии 188,5 миллиона евро, из которых 53 миллиона евро - это грант.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, германия, экология в грузии, натия турнава
Грузия будет производить "зеленый" водород
22:37 05.11.2021 (обновлено: 22:51 05.11.2021)
При производстве "зеленого" водорода Грузия поможет транспортировать электроэнергию за границу, считает министр
ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Изучение потенциала производства "зеленого водорода" и реализация пилотного проекта по развитию обновляемой и чистой энергии будет проведено в Грузии, соответствующую декларацию о намерениях подписали министерство экономики страны и Банк развития Германии (KfW).
Декларация подписана в рамках правительственных переговоров между Грузией и Германией, которые проходили в Тбилиси.
Основные цели декларации: оценки потенциала и пользы "зеленого" водорода в Грузии, осуществление первого пилотного проекта, обеспечивающего пользу для экономики и привлечению инвестиций в направлении развития чистой и обновления энергии.
Также декларация предполагает, снижение зависимости от импортированного газа, увеличение темпов развития проектов обновляемой энергии, снижение эмиссий углекислого газа и создания условий для экспорта энергии.
"Важно, что Грузия появилась на карте изучения "зеленого" водорода. Фонд развития энергетики уже активно работает над развитием пилотного проекта, который создаст в Грузии первое производство "зеленого водорода", - сказала министр экономики Грузии Натия Турнава.
"Зеленый" водород получают путем электролиза воды с использованием электричества из возобновляемых источников энергии.
Он имеет большой потенциал в борьбе с изменением климата, так как способен заменять ископаемое топливо там, где декарбонизация является более сложной, например, в морском и воздушном транспорте или в некоторых промышленных процессах.
Также "зеленый" водород имеет большой потенциал в качестве сезонной системы хранения энергии.
По мнению министра, при производстве "зеленого" водорода Грузия поможет транспортировать электроэнергию из одного региона в другой.
"Это технология будущего, и мы гордимся, что Грузия станет первой страной в регионе, которая превратить в реальность эту технологию при поддержке немецких партнеров", - сказала Турнава.
Помимо декларации об обновляемых источниках энергии в рамках правительственных переговоров между Грузией и Германией было подписано соглашение о финансовом сотрудничестве Грузии и Германии, согласно которому Грузия получит 5,2 миллиона евро.
Эти средства в виде гранта Грузия получит на проект "Биомногообразие и устойчивое местное развитие".
Правительственные переговоры о сотрудничестве в области развития между Грузией и Германией проводятся каждые два года. После предыдущих переговоров с правительством, которые состоялись в 2019 году, Германия выделила Грузии 188,5 миллиона евро, из которых 53 миллиона евро - это грант.
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