https://sputnik-georgia.ru/20211202/iliya-ii-pozdravil-rossiyskogo-patriarkha-kirilla-s-dnem-rozhdeniya-262540008.html

Илия II поздравил российского Патриарха Кирилла с днем рождения

Илия II поздравил российского Патриарха Кирилла с днем рождения

Католикос-Патриарх всея Грузии пожелал Патриарху Кириллу долгоденствия, здоровья и Божией благодати 02.12.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения, говорится в сообщении на сайте Патриархии России. "От имени Грузинской Православной Церкви и от меня лично примите наши поздравления с Вашим 75-летним юбилеем. Молитвенно желаем Вам долгоденствия, здоровья и Божией благодати, чтобы и в будущем верно служить как Русской Православной Церкви, так и единству всего Православия", – говорится в тексте поздравления.Русская церковь перенесла празднование 75-летия патриарха Кирилла>>Патриарх Кирилл (в миру Владимир Михайлович Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде в семье священника. Поместный Собор Русской православной церкви 27 января 2009 года избрал митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла патриархом Московским и всея Руси. Он стал 16-м Московским патриархом. Первого февраля того же года в храме Христа Спасителя состоялась интронизация Кирилла.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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