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Илия II поздравил российского Патриарха Кирилла с днем рождения
Илия II поздравил российского Патриарха Кирилла с днем рождения
Католикос-Патриарх всея Грузии пожелал Патриарху Кириллу долгоденствия, здоровья и Божией благодати 02.12.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения, говорится в сообщении на сайте Патриархии России. "От имени Грузинской Православной Церкви и от меня лично примите наши поздравления с Вашим 75-летним юбилеем. Молитвенно желаем Вам долгоденствия, здоровья и Божией благодати, чтобы и в будущем верно служить как Русской Православной Церкви, так и единству всего Православия", – говорится в тексте поздравления.Русская церковь перенесла празднование 75-летия патриарха Кирилла&gt;&gt;Патриарх Кирилл (в миру Владимир Михайлович Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде в семье священника. Поместный Собор Русской православной церкви 27 января 2009 года избрал митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла патриархом Московским и всея Руси. Он стал 16-м Московским патриархом. Первого февраля того же года в храме Христа Спасителя состоялась интронизация Кирилла.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, илия второй, патриарх московский и всея руси кирилл

Илия II поздравил российского Патриарха Кирилла с днем рождения

12:07 02.12.2021 (обновлено: 12:12 02.12.2021)
© Sputnik / STRINGERКатоликос Патриарх Всея Грузии Илия Второй. Вербное воскресенье в карантин во время коронавируса
Католикос Патриарх Всея Грузии Илия Второй. Вербное воскресенье в карантин во время коронавируса - Sputnik Грузия, 1920, 02.12.2021
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Католикос-Патриарх всея Грузии пожелал Патриарху Кириллу долгоденствия, здоровья и Божией благодати
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения, говорится в сообщении на сайте Патриархии России.
"От имени Грузинской Православной Церкви и от меня лично примите наши поздравления с Вашим 75-летним юбилеем. Молитвенно желаем Вам долгоденствия, здоровья и Божией благодати, чтобы и в будущем верно служить как Русской Православной Церкви, так и единству всего Православия", – говорится в тексте поздравления.
Русская церковь перенесла празднование 75-летия патриарха Кирилла>>
Патриарх Кирилл (в миру Владимир Михайлович Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде в семье священника. Поместный Собор Русской православной церкви 27 января 2009 года избрал митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла патриархом Московским и всея Руси. Он стал 16-м Московским патриархом. Первого февраля того же года в храме Христа Спасителя состоялась интронизация Кирилла.
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