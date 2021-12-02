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Каладзе: в свое время я отказался платить Интер РАО 200 миллионов долларов
Каладзе: в свое время я отказался платить Интер РАО 200 миллионов долларов
"Интер РАО" отсудила у Грузии 80 миллионов долларов 02.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-02T10:43+0400
2021-12-02T10:43+0400
2021-12-02T11:21+0400
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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Соглашение с российским энергохолдингом "Интер РАО" было подписано прежним правительством Грузии, заявил бывший министр энергетики Грузии, мэр Тбилиси Каха Каладзе, комментируя судебный спор Грузии с российской компанией. Грузия обжаловала решение Стокгольмского суда в пользу "Интер РАО">>Правительство Грузии обжаловало решение Стокгольмского арбитражного суда, обязавшего Грузию выплатить дочерним компаниям "Интер РАО" 80,5 миллиона долларов. Истцы требовали от властей Грузии компенсации ущерба, вызванного девальвацией лари, в размере 200 миллионов долларов.Оппозиционные телеканалы распространили информацию о том, что во время пребывания Каладзе на посту министра энергетики, между правительством Грузии и "Интер РАО" был оформлен договор под грифом "секретно"."Никаких "секретных" соглашений Каха Каладзе не подписывал. Это соглашение было объявлено "секретным" во время правления "Национального движения" в 2007 году. Я столкнулся с этим во время работы министром. С чего начать расследование? Что они потребовали 200 миллионов долларов, а мы должны заплатить 80 миллионов? Это еще предстоит установить – дело обжаловано в вышестоящей инстанции", – сказал Каладзе.Иск против Грузии был подан зарегистрированной в Нидерландах дочерней компанией "Интер РАО" Gardabani Holdings, владеющей двумя грузинскими ГЭСами – "Храми-1", "Храми-2" и Silk Road Holdings, которой принадлежит 75 процентов электрораспределительной компании "Теласи", обслуживающей Тбилиси. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, каха каладзе, компания "интер рао", суд
Каладзе: в свое время я отказался платить Интер РАО 200 миллионов долларов
10:43 02.12.2021 (обновлено: 11:21 02.12.2021)
"Интер РАО" отсудила у Грузии 80 миллионов долларов
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Соглашение с российским энергохолдингом "Интер РАО" было подписано прежним правительством Грузии, заявил бывший министр энергетики Грузии, мэр Тбилиси Каха Каладзе, комментируя судебный спор Грузии с российской компанией.
Правительство Грузии обжаловало решение Стокгольмского арбитражного суда, обязавшего Грузию выплатить дочерним компаниям "Интер РАО" 80,5 миллиона долларов. Истцы требовали от властей Грузии компенсации ущерба, вызванного девальвацией лари, в размере 200 миллионов долларов.
"Что касается существующего спора, в свое время, когда я был министром энергетики, потребовали, чтобы Каха Каладзе подписал документ о выплате этой компании 200 миллионов долларов. Конечно, я на это не согласился. Мы защищаем интересы государства и народа. Государство спор не проиграло. Это частичное удовлетворение (иска)", – заявил Каладзе.
Оппозиционные телеканалы распространили информацию о том, что во время пребывания Каладзе на посту министра энергетики, между правительством Грузии и "Интер РАО" был оформлен договор под грифом "секретно".
"Никаких "секретных" соглашений Каха Каладзе не подписывал. Это соглашение было объявлено "секретным" во время правления "Национального движения" в 2007 году. Я столкнулся с этим во время работы министром. С чего начать расследование? Что они потребовали 200 миллионов долларов, а мы должны заплатить 80 миллионов? Это еще предстоит установить – дело обжаловано в вышестоящей инстанции", – сказал Каладзе.
Иск против Грузии был подан зарегистрированной в Нидерландах дочерней компанией "Интер РАО" Gardabani Holdings, владеющей двумя грузинскими ГЭСами – "Храми-1", "Храми-2" и Silk Road Holdings, которой принадлежит 75 процентов электрораспределительной компании "Теласи", обслуживающей Тбилиси.
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