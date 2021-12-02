https://sputnik-georgia.ru/20211202/kaladze-v-svoe-vremya-ya-otkazalsya-platit--inter-rao-200-millionov-dollarov-262537364.html

Каладзе: в свое время я отказался платить Интер РАО 200 миллионов долларов

Каладзе: в свое время я отказался платить Интер РАО 200 миллионов долларов

"Интер РАО" отсудила у Грузии 80 миллионов долларов 02.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-02T10:43+0400

2021-12-02T10:43+0400

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экономика

новости

грузия

каха каладзе

компания "интер рао"

суд

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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Соглашение с российским энергохолдингом "Интер РАО" было подписано прежним правительством Грузии, заявил бывший министр энергетики Грузии, мэр Тбилиси Каха Каладзе, комментируя судебный спор Грузии с российской компанией. Грузия обжаловала решение Стокгольмского суда в пользу "Интер РАО">>Правительство Грузии обжаловало решение Стокгольмского арбитражного суда, обязавшего Грузию выплатить дочерним компаниям "Интер РАО" 80,5 миллиона долларов. Истцы требовали от властей Грузии компенсации ущерба, вызванного девальвацией лари, в размере 200 миллионов долларов.Оппозиционные телеканалы распространили информацию о том, что во время пребывания Каладзе на посту министра энергетики, между правительством Грузии и "Интер РАО" был оформлен договор под грифом "секретно"."Никаких "секретных" соглашений Каха Каладзе не подписывал. Это соглашение было объявлено "секретным" во время правления "Национального движения" в 2007 году. Я столкнулся с этим во время работы министром. С чего начать расследование? Что они потребовали 200 миллионов долларов, а мы должны заплатить 80 миллионов? Это еще предстоит установить – дело обжаловано в вышестоящей инстанции", – сказал Каладзе.Иск против Грузии был подан зарегистрированной в Нидерландах дочерней компанией "Интер РАО" Gardabani Holdings, владеющей двумя грузинскими ГЭСами – "Храми-1", "Храми-2" и Silk Road Holdings, которой принадлежит 75 процентов электрораспределительной компании "Теласи", обслуживающей Тбилиси. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210701/Zhitelyam-Gruzii-budut-prikhodit-scheta-ot-novykh-energokompaniy-252177363.html

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экономика, новости, грузия, каха каладзе, компания "интер рао", суд