https://sputnik-georgia.ru/20211202/kogda-na-rynkakh-v-gruzii-poyavyatsya-kassovye-apparaty-262481102.html

Когда на рынках в Грузии появятся кассовые аппараты?

Когда на рынках в Грузии появятся кассовые аппараты?

Власти Грузии отсрочили на год появление кассовых аппаратов на рынках страны 02.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-02T08:01+0400

2021-12-02T08:01+0400

2021-12-02T08:03+0400

экономика

общество

новости

грузия

тбилиси

парламент грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/0f/250617275_0:101:3238:1923_1920x0_80_0_0_f1cd88559e303738d61689fa7be39c35.jpg

ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Бюро парламента Грузии зарегистрировало поправки в Налоговый кодекс страны, согласно которым введение обязательных кассовых аппаратов для всех торговцев на рынках откладывается на год.Изначально предполагалось, что с 1 января 2022 года все торговцы на грузинских рынках должны были зарегистрироваться как предприниматели и обязательно иметь кассовый аппарат.По решению правительства, эта норма, в случае одобрения парламентом, будет задействована с 1 января 2023 года. Тогда же в силу вступит норма, обязывающая введение системы штрафов и пресечение незаконной торговли для тех торговцев, у которых не будет кассовых аппаратов.На 1 января 2021 года в Грузии функционировал 201 рынок, треть из которых расположена в Тбилиси.В регионах наибольшее число рынков расположено в Имерети, а наименьшее – в Рача-Лечхуми - Квемо Сванети.При этом основная часть рынков - продуктовые. В Грузии вещевые рынки составляют лишь треть от общего числа.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211112/tseny-na-medikamenty-ochen-povysheny--premer-gruzii-vzyalsya-za-farmatsevticheskiy-rynok-262010993.html

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экономика, общество, новости, грузия, тбилиси, парламент грузии