https://sputnik-georgia.ru/20211202/kogda-na-rynkakh-v-gruzii-poyavyatsya-kassovye-apparaty-262481102.html
Когда на рынках в Грузии появятся кассовые аппараты?
Когда на рынках в Грузии появятся кассовые аппараты?
Власти Грузии отсрочили на год появление кассовых аппаратов на рынках страны 02.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-02T08:01+0400
2021-12-02T08:01+0400
2021-12-02T08:03+0400
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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Бюро парламента Грузии зарегистрировало поправки в Налоговый кодекс страны, согласно которым введение обязательных кассовых аппаратов для всех торговцев на рынках откладывается на год.Изначально предполагалось, что с 1 января 2022 года все торговцы на грузинских рынках должны были зарегистрироваться как предприниматели и обязательно иметь кассовый аппарат.По решению правительства, эта норма, в случае одобрения парламентом, будет задействована с 1 января 2023 года. Тогда же в силу вступит норма, обязывающая введение системы штрафов и пресечение незаконной торговли для тех торговцев, у которых не будет кассовых аппаратов.На 1 января 2021 года в Грузии функционировал 201 рынок, треть из которых расположена в Тбилиси.В регионах наибольшее число рынков расположено в Имерети, а наименьшее – в Рача-Лечхуми - Квемо Сванети.При этом основная часть рынков - продуктовые. В Грузии вещевые рынки составляют лишь треть от общего числа.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211112/tseny-na-medikamenty-ochen-povysheny--premer-gruzii-vzyalsya-za-farmatsevticheskiy-rynok-262010993.html
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экономика, общество, новости, грузия, тбилиси, парламент грузии
Когда на рынках в Грузии появятся кассовые аппараты?
08:01 02.12.2021 (обновлено: 08:03 02.12.2021)
Власти Грузии отсрочили на год появление кассовых аппаратов на рынках страны
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik.
Бюро парламента Грузии зарегистрировало поправки
в Налоговый кодекс страны, согласно которым введение обязательных кассовых аппаратов для всех торговцев на рынках откладывается на год.
Изначально предполагалось, что с 1 января 2022 года все торговцы на грузинских рынках должны были зарегистрироваться как предприниматели и обязательно иметь кассовый аппарат.
По решению правительства, эта норма, в случае одобрения парламентом, будет задействована с 1 января 2023 года. Тогда же в силу вступит норма, обязывающая введение системы штрафов и пресечение незаконной торговли для тех торговцев, у которых не будет кассовых аппаратов.
На 1 января 2021 года в Грузии функционировал 201 рынок, треть из которых расположена в Тбилиси.
В регионах наибольшее число рынков расположено в Имерети, а наименьшее – в Рача-Лечхуми - Квемо Сванети.
При этом основная часть рынков - продуктовые. В Грузии вещевые рынки составляют лишь треть от общего числа.
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