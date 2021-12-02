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Омикрон пошел гулять по миру – новый штамм коронавируса появился в 23 странах
Омикрон пошел гулять по миру – новый штамм коронавируса появился в 23 странах
ВОЗ рассматривает несколько сценариев развития пандемии с появлением нового штамма COVID-19 02.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-02T10:27+0400
2021-12-02T12:16+0400
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всемирная организация здравоохранения
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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Новый штамм коронавируса "омикрон" из Африки перекинулся на остальной мир – он проявился уже в 23 странах, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, сообщает РИА Новости."Как минимум 23 страны в пяти регионах ВОЗ сообщили о выявлении нового штамма. И мы полагаем, что их количество будет расти", – сказал глава организации на брифинге.Москва стала первой среди городов Европы в рейтинге инноваций по борьбе с COVID-19&gt;&gt;Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове, в свою очередь, сообщила, что больше данных о заразности "омикрона" появится в ближайшие дни.ВОЗ сейчас рассматривает несколько сценариев развития пандемии. Возможно, новый штамм окажется более заразным и быстро передающимся, чем доминирующий в мире вариант "дельта"."У нас пока нет ответа на вопрос о смертях, которые связаны со штаммом "омикрон". Но данные появляются ежедневно, и мы сообщим об этом", – добавила специалист.О новом штамме коронавируса B.1.1.529 стало известно в двадцатых числах ноября. Его выявили в Ботсване и ЮАР. По словам специалистов, этот вариант отличается тремя десятками мутаций в S-белке, необходимом для заражения клеток.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" – по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные.ЕС и другие государства, в том числе Россия, ввели запрет на въезд из некоторых стран Африки.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211130/v-yaponii-zaregistrirovali-pervyy-sluchay-zarazheniya-novym-shtammom-koronavirusa-omikron--262471617.html
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в мире, всемирная организация здравоохранения, коронавирус covid-19

Омикрон пошел гулять по миру – новый штамм коронавируса появился в 23 странах

10:27 02.12.2021 (обновлено: 12:16 02.12.2021)
© REUTERS / LISI NIESNERПандемия коронавируса - локдаун вводится в Австрии
Пандемия коронавируса - локдаун вводится в Австрии - Sputnik Грузия, 1920, 02.12.2021
© REUTERS / LISI NIESNER
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ВОЗ рассматривает несколько сценариев развития пандемии с появлением нового штамма COVID-19
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Новый штамм коронавируса "омикрон" из Африки перекинулся на остальной мир – он проявился уже в 23 странах, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, сообщает РИА Новости.
"Как минимум 23 страны в пяти регионах ВОЗ сообщили о выявлении нового штамма. И мы полагаем, что их количество будет расти", – сказал глава организации на брифинге.
Москва стала первой среди городов Европы в рейтинге инноваций по борьбе с COVID-19>>
Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове, в свою очередь, сообщила, что больше данных о заразности "омикрона" появится в ближайшие дни.

"Мы только начинаем понимать, что это за новый вариант... У нас нет полной информации, но существует вероятность, что он быстрее распространяется", – уточнила она.

ВОЗ сейчас рассматривает несколько сценариев развития пандемии. Возможно, новый штамм окажется более заразным и быстро передающимся, чем доминирующий в мире вариант "дельта".
"У нас пока нет ответа на вопрос о смертях, которые связаны со штаммом "омикрон". Но данные появляются ежедневно, и мы сообщим об этом", – добавила специалист.
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В Японии зарегистрировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса "омикрон"
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О новом штамме коронавируса B.1.1.529 стало известно в двадцатых числах ноября. Его выявили в Ботсване и ЮАР. По словам специалистов, этот вариант отличается тремя десятками мутаций в S-белке, необходимом для заражения клеток.
Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" – по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные.
ЕС и другие государства, в том числе Россия, ввели запрет на въезд из некоторых стран Африки.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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