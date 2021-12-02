https://sputnik-georgia.ru/20211202/omikron-poshel-gulyat-po-miru--novyy-shtamm-koronavirusa-poyavilsya-v-23-stranakh-262536411.html

Омикрон пошел гулять по миру – новый штамм коронавируса появился в 23 странах

Омикрон пошел гулять по миру – новый штамм коронавируса появился в 23 странах

ВОЗ рассматривает несколько сценариев развития пандемии с появлением нового штамма COVID-19 02.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-02T10:27+0400

2021-12-02T10:27+0400

2021-12-02T12:16+0400

пятая волна

в мире

всемирная организация здравоохранения

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/14/262242544_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_b7df27fc5c561895ecf68cb4d55acd4b.jpg

ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Новый штамм коронавируса "омикрон" из Африки перекинулся на остальной мир – он проявился уже в 23 странах, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, сообщает РИА Новости."Как минимум 23 страны в пяти регионах ВОЗ сообщили о выявлении нового штамма. И мы полагаем, что их количество будет расти", – сказал глава организации на брифинге.Москва стала первой среди городов Европы в рейтинге инноваций по борьбе с COVID-19>>Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове, в свою очередь, сообщила, что больше данных о заразности "омикрона" появится в ближайшие дни.ВОЗ сейчас рассматривает несколько сценариев развития пандемии. Возможно, новый штамм окажется более заразным и быстро передающимся, чем доминирующий в мире вариант "дельта"."У нас пока нет ответа на вопрос о смертях, которые связаны со штаммом "омикрон". Но данные появляются ежедневно, и мы сообщим об этом", – добавила специалист.О новом штамме коронавируса B.1.1.529 стало известно в двадцатых числах ноября. Его выявили в Ботсване и ЮАР. По словам специалистов, этот вариант отличается тремя десятками мутаций в S-белке, необходимом для заражения клеток.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" – по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные.ЕС и другие государства, в том числе Россия, ввели запрет на въезд из некоторых стран Африки.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211130/v-yaponii-zaregistrirovali-pervyy-sluchay-zarazheniya-novym-shtammom-koronavirusa-omikron--262471617.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, всемирная организация здравоохранения, коронавирус covid-19