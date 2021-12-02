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Парламент Грузии принял поправки в госбюджет 2021: кому достанется больше денег

Парламент Грузии принял поправки в госбюджет 2021: кому достанется больше денег

Госбюджет пересмотрен из-за улучшения прогнозов по макроэкономическим показателям и сокращения долга правительства 02.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-02T18:20+0400

2021-12-02T18:20+0400

2021-12-02T18:44+0400

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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Депутаты парламента Грузии утвердили поправки в государственный бюджет 2021 года, согласно которым поступления в госбюджет в этом году увеличатся на 161,1 миллиона лари и составят около 18,1 миллиарда лари.За поправки проголосовали 80 депутатов.Государственный бюджет Грузии пришлось пересмотреть из-за двух главных факторов: улучшение прогнозов по макроэкономическим показателям и сокращение долга правительства.Данный прогноз учитывает как текущие показатели роста ВВП, так и данные международных финансовых институтов по росту мировой экономики, в том числе и по Грузии.Согласно проекту, ожидается увеличение экономического роста до 10%. Номинальный валовой внутренний продукт прогнозируется на уровне 58,7 миллиарда лари. Для сравнения, по последнему прогнозу он составлял 57,2 миллиарда лари. Текущий курс лари по отношению к доллару США 3,1153 GEL/$1.Прогноз по совокупному дефициту бюджета установлен на уровне 6,7%.Новые параметры госбюджетаСогласно принятому проекту, поступления в госбюджет в 2021 году увеличатся на 161,1 миллиона лари и составят около 18,1 миллиарда лари.При этом доходы увеличатся на 300 миллионов лари и составят 12,5 миллиарда лари.Что касается расходной части бюджета, то, согласно проекту, объем ассигнований госбюджета вырастет примерно на 297,4 миллиона лари и составит около 19,976 миллиарда лари.Кто получит больше денегБольше всего денег из увеличившегося госбюджета получит министерство здравоохранения, чей бюджет вырастет на 376 миллионов лари и составит около 6,5 миллиарда лари.Основная часть этих средств пойдет на борьбу с коронавирусом, в том числе на увеличение количества коек, лечение зараженных, тестирование и программу поощрения вакцинации для лиц старше 60 лет.Также дополнительно 60 миллионов лари получит и министерство обороны страны. Эти деньги пойдут на покрытие дефицита в ведомстве.Еще 14,3 миллиона лари уйдет на финансирование муниципалитетов.В то же время на 57,9 миллиона лари сокращается бюджет министерства экономики. Причиной стало сокращение программы "Развитие предпринимательства" и сорвавшийся тендер в рамках проекта интернетизации страны.На 12 миллионов сократились и расходы на общие суды. Причиной сокращения стало то, что суды не смогли освоить деньги, выделенные на строительство новых зданий.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211110/kak-vypolnyaetsya-gosbyudzhet-gruzii-na-2021-god-otchet-minfina-za-devyat-mesyatsev-261934660.html

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экономика, новости, грузия, парламент грузии, бюджет грузии