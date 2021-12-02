Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211202/pochta-gruzii-obyavlyaet-vakansii-262551957.html
"Почта Грузии" объявляет вакансии
"Почта Грузии" объявляет вакансии
На специальном форуме трудоустройства "Почта Грузии" предложит соискателям работы более ста вакансий 02.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-02T17:18+0400
2021-12-02T17:18+0400
новости
грузия
форум трудоустройства
"почта грузии"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24669/95/246699589_0:686:2000:1811_1920x0_80_0_0_3adf118f31908a3e968a011c6918e9ef.jpg
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Форум трудоустройства состоится в Тбилиси 10 декабря в гостинице "Билтмор" - работу жителям города предложит "Почта Грузии"."Почта Грузии" предложит соискателям работы более 100 вакансий. Мероприятие пройдет с 12:00 до 17:00 по местному времени.Почта Грузии выпустила марку с изображением Данте&gt;&gt;"Во время пандемии спрос на услуги "Почты Грузии" увеличился. Соответственно, почта предложит новые рабочие места всем желающим, а также будет способствовать занятости молодежи", - говорится в сообщении компании.В рамках форума соискатели работы смогут узнать не только о существующих, но и будущих вакансиях в "Почте Грузии"."Почта Грузии" - крупнейший национальный почтовый оператор Грузии, который отличается широчайшей сетью центров обслуживания. Услуги "Почты Грузии" доступны в любой точке страны. Кроме того, она осуществляет пересылку писем и посылок в более 190 стран мира.У компании 81 сервис-центр по всей стране, в которых работают 2,1 тысячи сотрудников.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канал
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24669/95/246699589_0:603:2000:2103_1920x0_80_0_0_33e14c0dde4c371cfbbe088a6b19ccb1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, форум трудоустройства, "почта грузии"

"Почта Грузии" объявляет вакансии

17:18 02.12.2021
© photo: courtesy of Georgia postКурьер почты Грузии
Курьер почты Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 02.12.2021
© photo: courtesy of Georgia post
Подписаться на
На специальном форуме трудоустройства "Почта Грузии" предложит соискателям работы более ста вакансий
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Форум трудоустройства состоится в Тбилиси 10 декабря в гостинице "Билтмор" - работу жителям города предложит "Почта Грузии".
"Почта Грузии" предложит соискателям работы более 100 вакансий. Мероприятие пройдет с 12:00 до 17:00 по местному времени.
Почта Грузии выпустила марку с изображением Данте>>
"Во время пандемии спрос на услуги "Почты Грузии" увеличился. Соответственно, почта предложит новые рабочие места всем желающим, а также будет способствовать занятости молодежи", - говорится в сообщении компании.
В рамках форума соискатели работы смогут узнать не только о существующих, но и будущих вакансиях в "Почте Грузии".
"Почта Грузии" - крупнейший национальный почтовый оператор Грузии, который отличается широчайшей сетью центров обслуживания. Услуги "Почты Грузии" доступны в любой точке страны. Кроме того, она осуществляет пересылку писем и посылок в более 190 стран мира.
У компании 81 сервис-центр по всей стране, в которых работают 2,1 тысячи сотрудников.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канал
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:56Саакашвили вспомнил жену и предложил превратить СГБ в дискотеку - детали из зала суда
17:18"Почта Грузии" объявляет вакансии
16:43Сакребуло Тбилиси шестого созыва завершило работу
16:01Грузинский шоумен на одноколесном велосипеде в Варшаве и "мелодии на стаканах"
15:44В Поти на берегу моря нашли тело мужчины
15:28Борьба с курением в Грузии – эксперт об успехах антитабачной политики
14:51Судья разрешил Саакашвили делать политические заявления
14:46Процесс над Саакашвили на большом экране: акция у тбилисского суда - видео
14:24Шторм повредил бульвары в Батуми и Кобулети
14:08В Грузии продолжается выдача льготных ипотечных кредитов
12:39"Гахария готовится к атаке" – почему молчит экс-премьер Грузии
12:23Ковид-статистика Грузии: новых случаев COVID-19 стало меньше, смертность остается высокой
12:07Илия II поздравил российского Патриарха Кирилла с днем рождения
11:53Саакашвили судят по "делу пиджаков": в чем обвиняется экс-президент
11:42Пололикашвили избран генсеком Всемирной туристической организации на второй срок
11:07В Тбилиси отреставрировали еще одно историческое здание
10:51Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 731
10:43Каладзе: в свое время я отказался платить Интер РАО 200 миллионов долларов
10:27Омикрон пошел гулять по миру – новый штамм коронавируса появился в 23 странах
10:06Масштабная операция: ФСБ показала кадры с изъятым у подпольных торговцев вооружением