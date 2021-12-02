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"Почта Грузии" объявляет вакансии
"Почта Грузии" объявляет вакансии
На специальном форуме трудоустройства "Почта Грузии" предложит соискателям работы более ста вакансий 02.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-02T17:18+0400
2021-12-02T17:18+0400
2021-12-02T17:18+0400
новости
грузия
форум трудоустройства
"почта грузии"
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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Форум трудоустройства состоится в Тбилиси 10 декабря в гостинице "Билтмор" - работу жителям города предложит "Почта Грузии"."Почта Грузии" предложит соискателям работы более 100 вакансий. Мероприятие пройдет с 12:00 до 17:00 по местному времени.Почта Грузии выпустила марку с изображением Данте>>"Во время пандемии спрос на услуги "Почты Грузии" увеличился. Соответственно, почта предложит новые рабочие места всем желающим, а также будет способствовать занятости молодежи", - говорится в сообщении компании.В рамках форума соискатели работы смогут узнать не только о существующих, но и будущих вакансиях в "Почте Грузии"."Почта Грузии" - крупнейший национальный почтовый оператор Грузии, который отличается широчайшей сетью центров обслуживания. Услуги "Почты Грузии" доступны в любой точке страны. Кроме того, она осуществляет пересылку писем и посылок в более 190 стран мира.У компании 81 сервис-центр по всей стране, в которых работают 2,1 тысячи сотрудников.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канал
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MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, форум трудоустройства, "почта грузии"
"Почта Грузии" объявляет вакансии
На специальном форуме трудоустройства "Почта Грузии" предложит соискателям работы более ста вакансий
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Форум трудоустройства состоится в Тбилиси 10 декабря в гостинице "Билтмор" - работу жителям города предложит "Почта Грузии".
"Почта Грузии" предложит соискателям работы более 100 вакансий. Мероприятие пройдет с 12:00 до 17:00 по местному времени.
"Во время пандемии спрос на услуги "Почты Грузии" увеличился. Соответственно, почта предложит новые рабочие места всем желающим, а также будет способствовать занятости молодежи", - говорится в сообщении
компании.
В рамках форума соискатели работы смогут узнать не только о существующих, но и будущих вакансиях в "Почте Грузии".
"Почта Грузии" - крупнейший национальный почтовый оператор Грузии, который отличается широчайшей сетью центров обслуживания. Услуги "Почты Грузии" доступны в любой точке страны. Кроме того, она осуществляет пересылку писем и посылок в более 190 стран мира.
У компании 81 сервис-центр по всей стране, в которых работают 2,1 тысячи сотрудников.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канал