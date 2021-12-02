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Пололикашвили избран генсеком Всемирной туристической организации на второй срок
Пололикашвили избран генсеком Всемирной туристической организации на второй срок
За кандидатуру Зураба Пололикашвили проголосовали 85 членов Генеральной ассамблеи UNWTO против 26 02.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-02T11:42+0400
2021-12-02T11:55+0400
новости
грузия
зураб пололикашвили
всемирная туристская организация
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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Грузинский дипломат, экс-министр экономики Зураб Пололикашвили переизбран на посту генерального секретаря Всемирной туристической организации (UNWTO) на второй срок, сообщает пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития Грузии.Кандидата, избранного Исполнительным советом Всемирной туристической организации ООН (UNWTO) на 113-м заседании в январе, утвердили сегодня на 24-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН на 2021-2025 годы. При голосовании его поддержали 85 членов Ассамблеи против 26.Убытки сектора туризма в мире могут составить до двух триллионов долларов&gt;&gt;"Членство во Всемирной туристской организации очень важно для нашей страны, туризм – жизненно важная сфера для страны. В то же время для нас особая честь, что такое высокое доверие получил грузин Зураб Пололикашвили. Конечно, это сильная гарантия для нашей страны, что наш голос всегда будет услышан в этой организации", – заявила глава Минэкономики Натия Турнава журналистам.Выступая на Ассамблее Всемирной туристской организации, Пололикашвили сделал акцент на быстром восстановлении туристического сектора, наиболее пострадавшем от пандемии.После своего утверждения в должности Пололикашвили назвал сельскохозяйственный туризм и региональное развитие своими главными приоритетами.Более 500 делегатов принимают участие в сессии UNWTO, которая проходит в Мадриде. В том числе министры туризма со всего мира, представители частного и гражданского сектора международных организаций. Грузию на форуме представляют глава Минэкономики Натия Турнава вместе со своим заместителем Мариам Квривишвили, замминистра иностранных дел Александр Хвтисиашвили и исполняющая обязанности главы Национальной администрации туризма Медея Джаниашвили.Из-за пандемии коронавируса сессия Всемирной туристической организации созвана впервые после трехлетнего перерыва. Финансовая и политическая поддержка туризма и в самых крайних случаях принятие ограничений на путешествия из-за пандемии, является одним из основных посланий, выступающих на Ассамблее.Завтра вступит в силу решение, принятое несколько месяцев назад в Греции, а это значит, что Грузия официально получит статус члена организации.Грузия будет утверждена в качестве члена Исполнительного совета Организации на 2021-2025 гг.В рамках этого же мероприятия состоится 115-я сессия Исполнительного совета Всемирной туристской организации, в которой Грузия примет участие впервые.Всемирная туристическая организация (UNWTO) – ведущая международная организация в сфере туризма, занимающаяся развитием устойчивого и общедоступного туризма. Впервые генсеком UNWTO Пололикашвили избрали в мае 2017 года. Это был первый раз, когда кандидат из Грузии был выбран на руководящую должность в важной международной организации.Кто такой Зураб ПололикашвилиЗураб Пололикашвили родился 12 января 1977 года в Тбилиси. Является выпускником факультета международного банковского дела Грузинского технического университета, степень магистра получил в Мадриде.В 2001-2005 годах занимал ведущие должности в TBC Bank, после чего год проработал на посту заместителя министра иностранных дел Грузии.В 2006-2009 годах являлся чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Испании, затем год возглавлял министерство экономики и устойчивого развития Грузии.В 2010 году Пололикашвили вернулся в TBC Bank и занял должность вице-президента банка.В 2011-2012 годах Пололикашвили директор тбилисского футбольного клуба "Динамо".В 2012 году Пололикашвили вновь назначили чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Испании. Владеет английским, испанским, французским, русским и японским языками. Женат, имеет трех детей.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210927/ministr-turizm-v-gruzii-vosstanavlivaetsya-bystrymi-tempami-259945011.html
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новости, грузия, зураб пололикашвили, всемирная туристская организация

Пололикашвили избран генсеком Всемирной туристической организации на второй срок

11:42 02.12.2021 (обновлено: 11:55 02.12.2021)
© Facebook / Embassy of the Islamic Republic of Afghanistan - MadridЗураб Пололикашвили
Зураб Пололикашвили - Sputnik Грузия, 1920, 02.12.2021
© Facebook / Embassy of the Islamic Republic of Afghanistan - Madrid
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За кандидатуру Зураба Пололикашвили проголосовали 85 членов Генеральной ассамблеи UNWTO против 26
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Грузинский дипломат, экс-министр экономики Зураб Пололикашвили переизбран на посту генерального секретаря Всемирной туристической организации (UNWTO) на второй срок, сообщает пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития Грузии.
Кандидата, избранного Исполнительным советом Всемирной туристической организации ООН (UNWTO) на 113-м заседании в январе, утвердили сегодня на 24-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН на 2021-2025 годы. При голосовании его поддержали 85 членов Ассамблеи против 26.
Убытки сектора туризма в мире могут составить до двух триллионов долларов>>
"Членство во Всемирной туристской организации очень важно для нашей страны, туризм – жизненно важная сфера для страны. В то же время для нас особая честь, что такое высокое доверие получил грузин Зураб Пололикашвили. Конечно, это сильная гарантия для нашей страны, что наш голос всегда будет услышан в этой организации", – заявила глава Минэкономики Натия Турнава журналистам.
Выступая на Ассамблее Всемирной туристской организации, Пололикашвили сделал акцент на быстром восстановлении туристического сектора, наиболее пострадавшем от пандемии.
После своего утверждения в должности Пололикашвили назвал сельскохозяйственный туризм и региональное развитие своими главными приоритетами.
Более 500 делегатов принимают участие в сессии UNWTO, которая проходит в Мадриде. В том числе министры туризма со всего мира, представители частного и гражданского сектора международных организаций. Грузию на форуме представляют глава Минэкономики Натия Турнава вместе со своим заместителем Мариам Квривишвили, замминистра иностранных дел Александр Хвтисиашвили и исполняющая обязанности главы Национальной администрации туризма Медея Джаниашвили.
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Из-за пандемии коронавируса сессия Всемирной туристической организации созвана впервые после трехлетнего перерыва. Финансовая и политическая поддержка туризма и в самых крайних случаях принятие ограничений на путешествия из-за пандемии, является одним из основных посланий, выступающих на Ассамблее.
Завтра вступит в силу решение, принятое несколько месяцев назад в Греции, а это значит, что Грузия официально получит статус члена организации.
Грузия будет утверждена в качестве члена Исполнительного совета Организации на 2021-2025 гг.
В рамках этого же мероприятия состоится 115-я сессия Исполнительного совета Всемирной туристской организации, в которой Грузия примет участие впервые.
Всемирная туристическая организация (UNWTO) – ведущая международная организация в сфере туризма, занимающаяся развитием устойчивого и общедоступного туризма. Впервые генсеком UNWTO Пололикашвили избрали в мае 2017 года. Это был первый раз, когда кандидат из Грузии был выбран на руководящую должность в важной международной организации.

Кто такой Зураб Пололикашвили

Зураб Пололикашвили родился 12 января 1977 года в Тбилиси. Является выпускником факультета международного банковского дела Грузинского технического университета, степень магистра получил в Мадриде.
В 2001-2005 годах занимал ведущие должности в TBC Bank, после чего год проработал на посту заместителя министра иностранных дел Грузии.
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В 2006-2009 годах являлся чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Испании, затем год возглавлял министерство экономики и устойчивого развития Грузии.
В 2010 году Пололикашвили вернулся в TBC Bank и занял должность вице-президента банка.
В 2011-2012 годах Пололикашвили директор тбилисского футбольного клуба "Динамо".
В 2012 году Пололикашвили вновь назначили чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Испании.
Владеет английским, испанским, французским, русским и японским языками. Женат, имеет трех детей.
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