https://sputnik-georgia.ru/20211202/reshenie-opek-ne-menyat-strategiyu-obrushilo-tseny-na-neft-262559027.html

Решение ОПЕК+ не менять стратегию обрушило цены на нефть

Решение ОПЕК+ не менять стратегию обрушило цены на нефть

ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. ОПЕК+ подтвердил текущую стратегию альянса и решил в январе продолжать наращивать добычу нефти на плановые 400 тысяч баррелей в... 02.12.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. ОПЕК+ подтвердил текущую стратегию альянса и решил в январе продолжать наращивать добычу нефти на плановые 400 тысяч баррелей в сутки, сообщило РИА Новости.После появления информации о намерении ОПЕК+ не отменять запланированное на январь увеличение добычи, мировые цены на нефть в четверг резко ускорили снижение и стоимость марки Brent даже опускалась ниже 66 долларов за баррель впервые с 23 августа.В частности, обе марки нефти - Brent и WTI, дешевели в моменте более чем на 4%, затем темпы снижения замедлились.Обсуждения ОПЕК+ прошли на фоне новой волны опасений по поводу коронавируса, поскольку штамм "омикрон" представляет значительную неопределенность для рынков. С одной стороны, южноафриканский штамм, вероятно, более устойчив к вакцинам, и ряд стран ужесточает транспортные ограничения. При этом доказательств того, что штамм из ЮАР вызывает более тяжелое течение заболевания, нет.

https://sputnik-georgia.ru/20211129/tseny-na-neft-vyrosli-posle-padeniya-na-proshloy-nedeli-262432339.html

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экономика, новости, в мире, опек, коронавирус covid-19, падение цен на нефть из-за коронавируса