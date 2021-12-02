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Решение ОПЕК+ не менять стратегию обрушило цены на нефть
Решение ОПЕК+ не менять стратегию обрушило цены на нефть
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. ОПЕК+ подтвердил текущую стратегию альянса и решил в январе продолжать наращивать добычу нефти на плановые 400 тысяч баррелей в... 02.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-02T22:22+0400
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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. ОПЕК+ подтвердил текущую стратегию альянса и решил в январе продолжать наращивать добычу нефти на плановые 400 тысяч баррелей в сутки, сообщило РИА Новости.После появления информации о намерении ОПЕК+ не отменять запланированное на январь увеличение добычи, мировые цены на нефть в четверг резко ускорили снижение и стоимость марки Brent даже опускалась ниже 66 долларов за баррель впервые с 23 августа.В частности, обе марки нефти - Brent и WTI, дешевели в моменте более чем на 4%, затем темпы снижения замедлились.Обсуждения ОПЕК+ прошли на фоне новой волны опасений по поводу коронавируса, поскольку штамм "омикрон" представляет значительную неопределенность для рынков. С одной стороны, южноафриканский штамм, вероятно, более устойчив к вакцинам, и ряд стран ужесточает транспортные ограничения. При этом доказательств того, что штамм из ЮАР вызывает более тяжелое течение заболевания, нет.
https://sputnik-georgia.ru/20211129/tseny-na-neft-vyrosli-posle-padeniya-na-proshloy-nedeli-262432339.html
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экономика, новости, в мире, опек, коронавирус covid-19, падение цен на нефть из-за коронавируса
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik.
ОПЕК+ подтвердил текущую стратегию альянса и решил в январе продолжать наращивать добычу нефти на плановые 400 тысяч баррелей в сутки, сообщило РИА Новости
.
"Вновь подтвердить план изменения добычи и механизм ежемесячного наращивания добычи, утвержденные на 19-м совещании министров стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, а также решение о ежемесячном увеличении общей добычи на 0,4 миллиона баррелей в сутки в январе 2022 года", - говорится в коммюнике о решении по итогам министерского заседания ОПЕК+.
После появления информации о намерении ОПЕК+ не отменять запланированное на январь увеличение добычи, мировые цены на нефть в четверг резко ускорили снижение и стоимость марки Brent даже опускалась ниже 66 долларов за баррель впервые с 23 августа.
В частности, обе марки нефти - Brent и WTI, дешевели в моменте более чем на 4%, затем темпы снижения замедлились.
Обсуждения ОПЕК+ прошли на фоне новой волны опасений по поводу коронавируса, поскольку штамм "омикрон" представляет значительную неопределенность для рынков. С одной стороны, южноафриканский штамм, вероятно, более устойчив к вакцинам, и ряд стран ужесточает транспортные ограничения. При этом доказательств того, что штамм из ЮАР вызывает более тяжелое течение заболевания, нет.