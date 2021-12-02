https://sputnik-georgia.ru/20211202/sakrublo-tbilisi-shestogo-sozyva-zavershilo-rabotu-262550917.html

Сакребуло Тбилиси шестого созыва завершило работу

Сакребуло Тбилиси шестого созыва завершило работу

Первое заседание всех 64 новоизбранных совещательных органов (сакребуло) в Грузии назначено на 3 декабря 02.12.2021, Sputnik Грузия

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2021-12-02T16:43+0400

2021-12-02T17:25+0400

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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Последнее заседание сакребуло (совещательный орган) Тбилиси шестого созыва состоялось в четверг, 2 декабря.Стало известно, когда заработают сакребуло нового созыва в Грузии>>Председатель сакребуло Георгий Ткемаладзе подвел итоги работы совещательного органа и поблагодарил коллег за сотрудничество.Как отметил Ткемаладзе, за время работы сакребуло, которое было выбрано в 2017 году, было принято много важных решений. Особенно он выделил утверждение генерального плана землепользования Тбилиси, который, по его словам, является залогом правильного и долгосрочного урбанистического развития столицы.Центральная избирательная комиссия назначила первые заседания всех 64 новоизбранных совещательных органов городов и районов Грузии на 3 декабря.В большинстве новоизбранных сакребуло преимущество вновь у правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Исключениям стали сакребуло Рустави, Батуми, Зугдиди, Цаленджиха, Чхороцху и Сенаки.Оппозиция впервые за все время правления "Грузинской мечты" сумела получить большинство депутатских мест в сакребуло. После смены власти в Грузии в 2012 году в Грузии прошли уже третьи местные выборы.В новоизбранном сакребуло Тбилиси у правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" - 29 депутатов, у "Единого национального движения" - 13 депутатов, у партии "Для Грузии" - четыре, у партии "Лело для Грузии" - два, у партии "Гирчи - больше свободы" - один, и у партии "Для народа" - один.Ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что готов сотрудничать со всеми партиями, представленными в городском совете.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канал

https://sputnik-georgia.ru/20211126/stalo-izvestno-kogda-zarabotayut-sakrebulo-novogo-sozyva-v-gruzii-262391700.html

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