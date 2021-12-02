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Сакребуло Тбилиси шестого созыва завершило работу
Сакребуло Тбилиси шестого созыва завершило работу
Первое заседание всех 64 новоизбранных совещательных органов (сакребуло) в Грузии назначено на 3 декабря 02.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-02T16:43+0400
2021-12-02T16:43+0400
2021-12-02T17:25+0400
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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Последнее заседание сакребуло (совещательный орган) Тбилиси шестого созыва состоялось в четверг, 2 декабря.Стало известно, когда заработают сакребуло нового созыва в Грузии>>Председатель сакребуло Георгий Ткемаладзе подвел итоги работы совещательного органа и поблагодарил коллег за сотрудничество.Как отметил Ткемаладзе, за время работы сакребуло, которое было выбрано в 2017 году, было принято много важных решений. Особенно он выделил утверждение генерального плана землепользования Тбилиси, который, по его словам, является залогом правильного и долгосрочного урбанистического развития столицы.Центральная избирательная комиссия назначила первые заседания всех 64 новоизбранных совещательных органов городов и районов Грузии на 3 декабря.В большинстве новоизбранных сакребуло преимущество вновь у правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Исключениям стали сакребуло Рустави, Батуми, Зугдиди, Цаленджиха, Чхороцху и Сенаки.Оппозиция впервые за все время правления "Грузинской мечты" сумела получить большинство депутатских мест в сакребуло. После смены власти в Грузии в 2012 году в Грузии прошли уже третьи местные выборы.В новоизбранном сакребуло Тбилиси у правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" - 29 депутатов, у "Единого национального движения" - 13 депутатов, у партии "Для Грузии" - четыре, у партии "Лело для Грузии" - два, у партии "Гирчи - больше свободы" - один, и у партии "Для народа" - один.Ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что готов сотрудничать со всеми партиями, представленными в городском совете.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канал
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политика, новости, грузия, сакребуло тбилиси, тбилиси, каха каладзе, грузинская мечта, георгий ткемаладзе
Сакребуло Тбилиси шестого созыва завершило работу
16:43 02.12.2021 (обновлено: 17:25 02.12.2021)
Первое заседание всех 64 новоизбранных совещательных органов (сакребуло) в Грузии назначено на 3 декабря
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Последнее заседание сакребуло (совещательный орган) Тбилиси шестого созыва состоялось в четверг, 2 декабря.
Председатель сакребуло Георгий Ткемаладзе подвел итоги работы совещательного органа и поблагодарил коллег за сотрудничество.
Как отметил Ткемаладзе, за время работы сакребуло, которое было выбрано в 2017 году, было принято много важных решений. Особенно он выделил утверждение генерального плана землепользования Тбилиси, который, по его словам, является залогом правильного и долгосрочного урбанистического развития столицы.
"Я хочу поблагодарить моих коллег за работу, которую они проделали в течение этого периода. А тем, кто продолжают работать на разных позициях, хочу пожелать удачи", - заявил Ткемаладзе.
Центральная избирательная комиссия назначила первые заседания всех 64 новоизбранных совещательных органов городов и районов Грузии на 3 декабря.
В большинстве новоизбранных сакребуло преимущество вновь у правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Исключениям стали сакребуло Рустави, Батуми, Зугдиди, Цаленджиха, Чхороцху и Сенаки.
Оппозиция впервые за все время правления "Грузинской мечты" сумела получить большинство депутатских мест в сакребуло. После смены власти в Грузии в 2012 году в Грузии прошли уже третьи местные выборы.
В новоизбранном сакребуло Тбилиси у правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" - 29 депутатов, у "Единого национального движения" - 13 депутатов, у партии "Для Грузии" - четыре, у партии "Лело для Грузии" - два, у партии "Гирчи - больше свободы" - один, и у партии "Для народа" - один.
Ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что готов сотрудничать со всеми партиями, представленными в городском совете.
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