https://sputnik-georgia.ru/20211202/set-klinik-omikron-podala-v-sud-na-voz-iz-za-odnoimennogo-shtamma-koronavirusa-262557447.html

Сеть клиник "Омикрон" подала в суд на ВОЗ из-за одноименного штамма коронавируса

Сеть клиник "Омикрон" подала в суд на ВОЗ из-за одноименного штамма коронавируса

Компания планирует расширяться и видит репутационные риски в том, что смертоносный вирус будет ассоциироваться с ней 02.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-02T21:17+0400

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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Основатель сети офтальмологических клиник "Омикрон" Александр Падар подал иск в суд с требованием запретить Всемирной организации здравоохранения использовать слово "омикрон" для названия нового штамма коронавируса.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".По словам Падара, для "Омикрона", клиники которого расположены в Новосибирской, Кемеровской, Челябинской, Свердловской и Ярославской областях, штамм коронавируса с идентичным названием несет большие репутационные риски."Конечно, в тех регионах, в которых мы уже присутствуем, не думаю, что будет катастрофический эффект, но мы активно расширяемся, и, приходя в новый регион, мы будем сталкиваться с тем, что у этого слова есть определенная ассоциация, то есть это не "хорошее зрение", а "смертельное заболевание". Но если все это затянется, возможно, нам вообще придется менять название, а это огромные затраты – внешнее, внутреннее оформление, шестилетние затраты на маркетинг, PR и так далее", - сказал бизнесмен.Падар считает, что подача искового заявления в российский суд – это самый быстрый способ, чтобы его рассмотрели. Он рассчитывает на положительное для своей компании решение, но надеется, что шумиха вокруг нового штамма коронавируса закончится еще раньше.Исковое заявление ко Всемирной организации здравоохранения в лице ее представительства в России подано в Арбитражный суд Московской области 30 ноября.

https://sputnik-georgia.ru/20211129/mir-ukhodit-na-karantin-chto-izvestno-o-novom-shtamme-koronavirusa-omikron-262462059.html

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