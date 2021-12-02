https://sputnik-georgia.ru/20211202/sily-oborony-gruzii-poluchat-pomosch-ot-evropeyskogo-fonda-mira-262557206.html

Силы обороны Грузии получат помощь от Европейского фонда мира

Силы обороны Грузии получат помощь от Европейского фонда мира

Помощь будет предоставляться нелетальным медицинским и инженерным оборудованием 02.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-02T20:51+0400

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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Согласно решению Евросоюза, Силы обороны Грузии получат 12,75 миллиона евро помощи от Европейского фонда мира, говорится в заявлении Службы внешних связей ЕС."Эта помощь расширит возможности Сил обороны Грузии, в том числе их способность оказывать услуги гражданскому населению в кризисных или чрезвычайных ситуациях", - говорится в заявлении. В документе отмечается, что помощь будет предоставляться нелетальным медицинским и инженерным оборудованием, а также средствами передвижения гражданского назначения.В заявлении говорится, что помощь в размере 12,75 миллиона евро будет предоставлена в течение 36 месяцев​​.Кроме Грузии, аналогичная помощь будет предоставлена Молдове (7 миллионов евро) и Украине (31 миллион евро), а также Мали (24 миллиона евро).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211202/gruziya-snova-mozhet-lishitsya-deneg-es-iz-za-sudey-262556130.html

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