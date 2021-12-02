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Силы обороны Грузии получат помощь от Европейского фонда мира
Силы обороны Грузии получат помощь от Европейского фонда мира
Помощь будет предоставляться нелетальным медицинским и инженерным оборудованием 02.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-02T20:51+0400
2021-12-02T20:51+0400
2021-12-02T20:51+0400
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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Согласно решению Евросоюза, Силы обороны Грузии получат 12,75 миллиона евро помощи от Европейского фонда мира, говорится в заявлении Службы внешних связей ЕС."Эта помощь расширит возможности Сил обороны Грузии, в том числе их способность оказывать услуги гражданскому населению в кризисных или чрезвычайных ситуациях", - говорится в заявлении. В документе отмечается, что помощь будет предоставляться нелетальным медицинским и инженерным оборудованием, а также средствами передвижения гражданского назначения.В заявлении говорится, что помощь в размере 12,75 миллиона евро будет предоставлена в течение 36 месяцев.Кроме Грузии, аналогичная помощь будет предоставлена Молдове (7 миллионов евро) и Украине (31 миллион евро), а также Мали (24 миллиона евро).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Силы обороны Грузии получат помощь от Европейского фонда мира
Помощь будет предоставляться нелетальным медицинским и инженерным оборудованием
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik.
Согласно решению Евросоюза, Силы обороны Грузии получат 12,75 миллиона евро помощи от Европейского фонда мира, говорится в заявлении
Службы внешних связей ЕС.
"Эта помощь расширит возможности Сил обороны Грузии, в том числе их способность оказывать услуги гражданскому населению в кризисных или чрезвычайных ситуациях", - говорится в заявлении.
В документе отмечается, что помощь будет предоставляться нелетальным медицинским и инженерным оборудованием, а также средствами передвижения гражданского назначения.
В заявлении говорится, что помощь в размере 12,75 миллиона евро будет предоставлена в течение 36 месяцев.
Кроме Грузии, аналогичная помощь будет предоставлена Молдове (7 миллионов евро) и Украине (31 миллион евро), а также Мали (24 миллиона евро).
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