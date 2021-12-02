https://sputnik-georgia.ru/20211202/gruziya-snova-mozhet-lishitsya-deneg-es-iz-za-sudey-262556130.html

Грузия снова может лишиться денег ЕС из-за судей

Грузия снова может лишиться денег ЕС из-за судей

Представительство ЕС в своем заявлении призвало грузинские власти поспособствовать независимости судебной системы 02.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-02T20:02+0400

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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Евросоюз может отказать Грузии в финансовой поддержке, если та не достигнет прогресса по ряду ключевых реформ, в в первую очередь - по судебной, говорится в заявлении представительства ЕС в Грузии.Парламент Грузии накануне, вопреки призывам западных партнеров, в том числе и из ЕС, назначил четырех судей Верховного суда.Представительство ЕС в своем заявлении призвало грузинские власти поспособствовать независимости судебной системы, в том числе Высшего совета юстиции, и укрепить ее качество путем широких инклюзивных реформ, согласованных между партиями."Евросоюз еще раз отмечает, что, несмотря на его готовность полностью поддержать реформы, предусмотренные Соглашением об ассоциации Грузии и Евросоюза, помощь со стороны Евросоюза будет зависеть от прогресса в процессе ключевых реформ, включая судебную реформу", - говорится в сообщении.Соглашение между властями и оппозицией, заключенное под эгидой президента Евросовета Шарля Мишеля, подразумевало в том числе проведение судебной реформы. Международные организации и западные партнеры не раз призывали власти Грузии воздержаться от назначения судей Верховного суда до проведения реформы.До назначения судей посол ЕС в Грузии Карл Харцель еще до назначения судей заявил, что запущенный в парламенте процесс не соответствует ни соглашению от 19 апреля, ни условиям получения макрофинансовой помощи от Евросоюза. Ранее он заявил, что невыполнение условий судебной реформы лишило Грузию 75 миллионов евро макрофинансовой помощи в сентябре 2021 года.В правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" настаивают на том, что до 2019 года в Грузии никогда не было такой прозрачной формы назначения судей, как сейчас.Кроме того, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ответ на критику международных партнеров заявил, что судебная система Грузии после того, как она была реформирована с приходом к власти "Грузинской мечты", опережает в этом вопросе многие страны Евросоюза.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211201/vopreki-vsemu-parlament-gruzii-naznachil-sudey-verkhovnogo-suda-262523617.html

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