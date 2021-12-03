https://sputnik-georgia.ru/20211203/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-4-100-262562282.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 100

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 100

За последние 24 часа от коронавируса скончались 67 человек, вылечились 3 397 пациентов, а с начала пандемии – 799 850 03.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-03T10:51+0400

2021-12-03T10:51+0400

2021-12-03T11:26+0400

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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 4 100. Скончались 67 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 857 933 случая заражения. Антитело для всех штаммов коронавируса нашли в Китае>>Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 3 397 человек, с начала пандемии – 799 850. Скончались 12 258.За сутки сделано 51 749 тестов, в том числе 31 223 на антиген и 20 526 ПЦР-тестов.Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 7,92%, за последние 14 дней – 8,75%, за последние семь дней – 8,39%.К этому времени в Грузии сделано 2 211 839 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 11 699.В карантине в данное время находятся 33 человека, в стационарах – 6 550, в ковид-гостиницах –1 127.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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