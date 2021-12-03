https://sputnik-georgia.ru/20211203/desyatki-kartin-byli-vyvezeny-iz-gruzii-i-bessledno-propali---glava-minkultury-262586064.html

"Десятки картин были вывезены из Грузии и бесследно пропали" - глава Минкультуры

"Десятки картин были вывезены из Грузии и бесследно пропали" - глава Минкультуры

Расследование по факту пропажи будет начато после завершения инвентаризации фондов Национального музея, заявила министр 03.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-03T21:19+0400

2021-12-03T21:19+0400

2021-12-03T21:37+0400

культура

новости

грузия

тея цулукиани

национальный музей грузии

национальная галерея имени дмитрия шеварднадзе

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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Из 117 ценных картин, вывезенных из Грузии и переданных посольствам страны за рубежом, вероятно, пропали 53, заявила министр культуры, спорта и по делам молодежи Грузии Теа Цулукиани, выступая в парламенте страны в рамках "министерского часа"По ее словам, речь идет о полотнах, вывезенных из страны до 2012 года во времена правления Михаила Саакашвили. Пропажи были обнаружены в ходе инвентаризации фондов Национального музея Грузии.Министр сообщила, что в апреле текущего года был запущен проект по возвращению грузинских экспонатов, которые по различным причинам были вывезены за рубеж в 1999-2010 годах.В Грузию вернули шесть музейных экспонатов, выставленных в России в 2003 году >>В частности, в сентябре были возвращены четырех картины, которые хранились в посольстве Грузии Чехии. Они были собственностью Национальной галереи имени Дмитрия Шеварднадзе. А в середине ноября в Грузию вернули шесть картин, хранившихся в Российской академии художеств почти два десятилетия.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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культура, новости, грузия, тея цулукиани, национальный музей грузии, национальная галерея имени дмитрия шеварднадзе