https://sputnik-georgia.ru/20211203/desyatki-kartin-byli-vyvezeny-iz-gruzii-i-bessledno-propali---glava-minkultury-262586064.html
"Десятки картин были вывезены из Грузии и бесследно пропали" - глава Минкультуры
"Десятки картин были вывезены из Грузии и бесследно пропали" - глава Минкультуры
Расследование по факту пропажи будет начато после завершения инвентаризации фондов Национального музея, заявила министр 03.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-03T21:19+0400
2021-12-03T21:19+0400
2021-12-03T21:37+0400
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новости
грузия
тея цулукиани
национальный музей грузии
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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Из 117 ценных картин, вывезенных из Грузии и переданных посольствам страны за рубежом, вероятно, пропали 53, заявила министр культуры, спорта и по делам молодежи Грузии Теа Цулукиани, выступая в парламенте страны в рамках "министерского часа"По ее словам, речь идет о полотнах, вывезенных из страны до 2012 года во времена правления Михаила Саакашвили. Пропажи были обнаружены в ходе инвентаризации фондов Национального музея Грузии.Министр сообщила, что в апреле текущего года был запущен проект по возвращению грузинских экспонатов, которые по различным причинам были вывезены за рубеж в 1999-2010 годах.В Грузию вернули шесть музейных экспонатов, выставленных в России в 2003 году >>В частности, в сентябре были возвращены четырех картины, которые хранились в посольстве Грузии Чехии. Они были собственностью Национальной галереи имени Дмитрия Шеварднадзе. А в середине ноября в Грузию вернули шесть картин, хранившихся в Российской академии художеств почти два десятилетия.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, новости, грузия, тея цулукиани, национальный музей грузии, национальная галерея имени дмитрия шеварднадзе
"Десятки картин были вывезены из Грузии и бесследно пропали" - глава Минкультуры
21:19 03.12.2021 (обновлено: 21:37 03.12.2021)
Расследование по факту пропажи будет начато после завершения инвентаризации фондов Национального музея, заявила министр
ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Из 117 ценных картин, вывезенных из Грузии и переданных посольствам страны за рубежом, вероятно, пропали 53, заявила министр культуры, спорта и по делам молодежи Грузии Теа Цулукиани, выступая в парламенте страны в рамках "министерского часа"
По ее словам, речь идет о полотнах, вывезенных из страны до 2012 года во времена правления Михаила Саакашвили. Пропажи были обнаружены в ходе инвентаризации фондов Национального музея Грузии.
"Мы уже знаем, что из 117 экспонатов, переданных посольствам до 2012 года, которые представляют собой дорогие и ценные полотна, вероятно, пропали 53. Соответственно, здесь будет начато расследование, как только завершится процесс инвентаризации", — заявила Цулукиани.
Министр сообщила, что в апреле текущего года был запущен проект по возвращению грузинских экспонатов, которые по различным причинам были вывезены за рубеж в 1999-2010 годах.
В частности, в сентябре были возвращены четырех картины, которые хранились в посольстве Грузии Чехии. Они были собственностью Национальной галереи имени Дмитрия Шеварднадзе. А в середине ноября в Грузию вернули шесть картин, хранившихся в Российской академии художеств почти два десятилетия.
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