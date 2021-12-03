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Два человека скончались от отравления угарным газом в Тбилиси
Два человека скончались от отравления угарным газом в Тбилиси
Трагедия произошла в заброшенном здании, в котором было устроено жилье с незаконно проведенным газом 03.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-03T21:58+0400
2021-12-03T22:04+0400
происшествия
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отравление газом
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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Женщина и подросток скончались от отравления угарным газом в Тбилиси на улице Кетеван Цамебули в районе Авлабари, заявил начальник центра быстрого реагирования и диспетчерской компании Tbilisi Energy Ираклий Деканоидзе."Нас вызвала служба по управлению чрезвычайными ситуациями. По прибытии на место мы увидели, что перевозят двух людей. По сообщению врачей и полиции, они скончались до их прибытия", - сказал Деканоидзе.По его словам, трагедия произошла в заброшенном здании, в котором было устроено жилье."Там были кровати и другие бытовые вещи. Мы обнаружили, что у них был незаконно подключен газ и они пользовались такими газовыми приборами, которые нельзя использовать в закрытом пространстве", - сказал Деканоидзе.По его данным женщине был 31 год, а ребенку 13 лет. Точную причину их смерти установит экспертиза.Это уже второй случай за последние несколько дней в Тбилиси. 1 декабря в одном из домов на улице Шартава были найдены мертвыми два гражданина Ирана.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, отравление газом, газ

Два человека скончались от отравления угарным газом в Тбилиси

21:58 03.12.2021 (обновлено: 22:04 03.12.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliСкорая помощь 112
Скорая помощь 112 - Sputnik Грузия, 1920, 03.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Трагедия произошла в заброшенном здании, в котором было устроено жилье с незаконно проведенным газом
ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Женщина и подросток скончались от отравления угарным газом в Тбилиси на улице Кетеван Цамебули в районе Авлабари, заявил начальник центра быстрого реагирования и диспетчерской компании Tbilisi Energy Ираклий Деканоидзе.
"Нас вызвала служба по управлению чрезвычайными ситуациями. По прибытии на место мы увидели, что перевозят двух людей. По сообщению врачей и полиции, они скончались до их прибытия", - сказал Деканоидзе.
По его словам, трагедия произошла в заброшенном здании, в котором было устроено жилье.
Скорая помощь 112 - Sputnik Грузия, 1920, 01.12.2021
Двое граждан Ирана скончались от отравления угарным газом в Тбилиси
1 декабря, 12:46
"Там были кровати и другие бытовые вещи. Мы обнаружили, что у них был незаконно подключен газ и они пользовались такими газовыми приборами, которые нельзя использовать в закрытом пространстве", - сказал Деканоидзе.
По его данным женщине был 31 год, а ребенку 13 лет. Точную причину их смерти установит экспертиза.
Это уже второй случай за последние несколько дней в Тбилиси. 1 декабря в одном из домов на улице Шартава были найдены мертвыми два гражданина Ирана.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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