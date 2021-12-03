https://sputnik-georgia.ru/20211203/dva-cheloveka-skonchalis-ot-otravleniya-ugarnym-gazom-v-tbilisi-262586675.html

Два человека скончались от отравления угарным газом в Тбилиси

Два человека скончались от отравления угарным газом в Тбилиси

Трагедия произошла в заброшенном здании, в котором было устроено жилье с незаконно проведенным газом 03.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-03T21:58+0400

2021-12-03T21:58+0400

2021-12-03T22:04+0400

происшествия

новости

грузия

отравление газом

газ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/1a/262383875_0:0:3601:2026_1920x0_80_0_0_b9d9b07d115c5bca1d4481abfe1e63bd.jpg

ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Женщина и подросток скончались от отравления угарным газом в Тбилиси на улице Кетеван Цамебули в районе Авлабари, заявил начальник центра быстрого реагирования и диспетчерской компании Tbilisi Energy Ираклий Деканоидзе."Нас вызвала служба по управлению чрезвычайными ситуациями. По прибытии на место мы увидели, что перевозят двух людей. По сообщению врачей и полиции, они скончались до их прибытия", - сказал Деканоидзе.По его словам, трагедия произошла в заброшенном здании, в котором было устроено жилье."Там были кровати и другие бытовые вещи. Мы обнаружили, что у них был незаконно подключен газ и они пользовались такими газовыми приборами, которые нельзя использовать в закрытом пространстве", - сказал Деканоидзе.По его данным женщине был 31 год, а ребенку 13 лет. Точную причину их смерти установит экспертиза.Это уже второй случай за последние несколько дней в Тбилиси. 1 декабря в одном из домов на улице Шартава были найдены мертвыми два гражданина Ирана.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211201/dvoe-grazhdan-irana-skonchalis-ot-otravleniya-ugarnym-gazom-v-tbilisi-262506164.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия, отравление газом, газ