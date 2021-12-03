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Грузия впервые стала членом Исполнительного совета ВТО
Грузия впервые стала членом Исполнительного совета ВТО
Грузия намерена защищать интересы как черноморского, так и всего восточноевропейского региона при развитии туризма, заявило Минэкономики 03.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-03T20:04+0400
2021-12-03T20:04+0400
2021-12-03T20:22+0400
экономика
новости
грузия
туризм
всемирная туристская организация
натия турнава
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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Грузия впервые избрана членом Исполнительного совета Всемирной туристской организации (ВТО) сроком на четыре года, сообщает пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития.Решение о выдвижении кандидатуры Грузии было принято в рамках 66-го заседания Европейской комиссии ВТО, которое прошло в Афинах. Тогда 23 из 35 государств-членов организации поддержали Грузию. В качестве члена Исполнительного совета Организации страна утверждена на 2021-2025 гг.По информации ведомства, учитывая свое стратегическое положение, Грузия сможет защитить интересы как черноморского, так и восточноевропейского региона с точки зрения развития туризма."Это событие, имеющее историческое значение для нас и для грузинского туризма", - заявила глава Минэкономики Натия Турнава.По ее словам, это очень почетно для Грузии, так как около 200 стран объединены в организации и только 35 из них являются членами Исполнительного совета, где Грузия утверждена по квоте Европы.По ее словам, больше популяризации, больше безопасного туризма, большее знакомство с достопримечательностями Грузии очень важно для всего мира.Исполнительный совет Всемирной туристской организации ООН состоит из 35 государств-членов и является руководящим органом ВТО, который обеспечивает эффективную работу организации и обсуждает ключевые вопросы политики путешествий и индустрии туризма в глобальной повестке дня.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, туризм, всемирная туристская организация, натия турнава
Грузия впервые стала членом Исполнительного совета ВТО
20:04 03.12.2021 (обновлено: 20:22 03.12.2021)
Грузия намерена защищать интересы как черноморского, так и всего восточноевропейского региона при развитии туризма, заявило Минэкономики
ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik.
Грузия впервые избрана членом Исполнительного совета Всемирной туристской организации (ВТО) сроком на четыре года, сообщает пресс-служба
министерства экономики и устойчивого развития.
Решение о выдвижении кандидатуры Грузии было принято в рамках 66-го заседания Европейской комиссии ВТО, которое прошло в Афинах. Тогда 23 из 35 государств-членов организации поддержали Грузию. В качестве члена Исполнительного совета Организации страна утверждена на 2021-2025 гг.
По информации ведомства, учитывая свое стратегическое положение, Грузия сможет защитить интересы как черноморского, так и восточноевропейского региона с точки зрения развития туризма.
"Это событие, имеющее историческое значение для нас и для грузинского туризма", - заявила глава Минэкономики Натия Турнава.
По ее словам, это очень почетно для Грузии, так как около 200 стран объединены в организации и только 35 из них являются членами Исполнительного совета, где Грузия утверждена по квоте Европы.
"Это означает, что, в первую очередь, мы сможем оказать определенное позитивное влияние на развитие глобального туризма, его восстановлении во время пандемии COVID-19. Конечно, это будет положительно и для Грузии, потому что мы внесем изменения, которые пойдут на пользу мировому туризму в целом и, очевидно, будут важны и для Грузии", - заявила Турнава.
По ее словам, больше популяризации, больше безопасного туризма, большее знакомство с достопримечательностями Грузии очень важно для всего мира.
Исполнительный совет Всемирной туристской организации ООН состоит из 35 государств-членов и является руководящим органом ВТО, который обеспечивает эффективную работу организации и обсуждает ключевые вопросы политики путешествий и индустрии туризма в глобальной повестке дня.
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