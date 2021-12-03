https://sputnik-georgia.ru/20211203/kuda-vyvozitsya-gruzinskiy-funduk-262552263.html

Куда вывозится грузинский фундук

Куда вывозится грузинский фундук

В этом году планируется собрать 65-70 тысяч тонн, экспортный потенциал которых составляет 150 миллионов долларов 03.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-03T07:32+0400

2021-12-03T07:32+0400

2021-12-03T07:32+0400

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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Грузия экспортировала 14,6 тысячи тонн фундука на сумму 66,8 миллиона долларов в период с 1 августа, сообщается Минсельхоза страны.Лесной орех входит в число главных экспортных товаров Грузии – фундук большей частью экспортируется в страны Евросоюза – Германию и Италию, а также соседние страны, в основном в Армению и Россию.ТОП-10 стран-импортеров грузинского фундука: Италия – 5 957 тонн, Германия – 2 628 тонн, Армения – 930 тонн, Китай – 780 тонн, Испания – 424 тонны, Чехия – 423 тонны, Польша – 337 тонн, Россия – 337 тонн, Литва – 284 тонны, Украина – 256 тонн.Массовый сбор фундука начался в Грузии в начале августа. Первыми собирать урожай традиционно начали в регионах Самегрело и Гурия на западе Грузии, позже к ним присоединилась Кахети и другие регионы, где выращивают фундук.По информации ведомства, в этом году урожай фундука высокого качества. Предполагается собрать 65-70 тысяч тонн, экспортный потенциал которых составляет 150 миллионов долларов.В Минсельхозе отмечают, что с 2016 года в результате распространения мраморных клопов и грибковых болезней производство фундука и его экспорт стали сокращаться, и в 2018 году достигли минимальной отметки в 17 тысяч тонн.Получить высококачественный и обильный урожай в 2020 и 2021 годах удалось за счет активной и целенаправленной работы по уничтожению вредителей.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канал

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экономика, новости, грузия, сельское хозяйство грузии