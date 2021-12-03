https://sputnik-georgia.ru/20211203/litsa-s-ovz-v-gruzii-smogut-prosche-svyazyvatsya-s-ekstrennoy-sluzhboy-112-262572660.html

Лица с ОВЗ в Грузии смогут проще связываться с экстренной службой "112"

Лица с ОВЗ в Грузии смогут проще связываться с экстренной службой "112"

В центр "112" за помощью теперь могут обратиться и люди, у которых проблемы со слухом и зрением 03.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-03T18:01+0400

2021-12-03T18:01+0400

2021-12-03T18:01+0400

новости

грузия

центр "112"

лица с овз

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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Жители Грузии с ограниченными возможностями здоровья теперь могут пользоваться услугами Центра по управлению общественной безопасностью "112", говорится в сообщении на сайте ведомства.Как говорится в сообщении, реализованы два важных проекта для обеспечения максимальной доступности услуг центра для слабослышащих и слабовидящих людей.ВОЗ оценила работу грузинской организации "Рука об руку" как образцовую>>Так, связаться со службой могут глухие и слабослышащие, отправив на номер 112 смс-сообщение или сделав видеозвонок через Skype. Эта услуга бесплатна и доступна по всей Грузии круглосуточно.Для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте: www.112.gov.ge.Сообщения, полученные от людей с ОВЗ, обрабатываются с помощью оператора, знающего язык жестов.Мобильная аппликация может определять местонахождение обращающегося.Приложение озвучено и адаптировано для слабовидящих. С помощью этой услуги незрячие пользователи могут отправить бесшумный сигнал тревоги "SOS", связаться с оператором через чат и позвонить из приложения.Центр "112" в Грузии является единым центром для принятия вызовов полиции, скорой помощи и пожарной службы. Там же принимаются звонки от людей с возможными симптомами коронавируса.Служба "112" получает сообщения со всей страны в течение 24-х часов и оперативно передает их соответствующим службам: центрам неотложной медицинской помощи, патрульной полиции и пожарно-спасательной службе как в Тбилиси, так и в регионах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210623/Kanoe-kak-obraz-zhizni-v-Batumi-za-vesla-posadili-lits-s-OVZ---video-252106893.html

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новости, грузия, центр "112", лица с овз