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Новоизбранные сакребуло в Грузии приступают в пятницу к своей работе
Новоизбранные сакребуло в Грузии приступают в пятницу к своей работе
На первом заседании депутаты выберут председателя, его заместителей и председателей комиссий 03.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-03T07:01+0400
2021-12-03T09:31+0400
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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. В 64 городах и районах Грузии 3 декабря состоятся первые заседания местных совещательных органов – сакребуло, избранных на выборах в октябре.Все первые заседания откроют главы окружных избирательных комиссий, которые представят результаты выборов в конкретное сакребуло. В случае Тбилиси заседание откроет глава ЦИК Георгий Каландаришвили.После этого депутаты примут первое решение о признании полномочий и место председателя займет старейший депутат.На первом заседании депутаты сакребуло выберут председателя, его заместителей и председателей комиссий, которые являются альтернативой парламентских комитетов в сакребуло.Также будут сформированы фракции. В каждой из фракций будут члены только одной партии.Почти во всех сакребуло большинство мест у правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". У нее нет большинства лишь в сакребуло Рустави, Батуми, Зугдиди, Цаленджиха, Чхороцху и Сенаки.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канал
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политика, новости, грузия, сакребуло тбилиси, сакребуло, сакребуло зугдиди

Новоизбранные сакребуло в Грузии приступают в пятницу к своей работе

07:01 03.12.2021 (обновлено: 09:31 03.12.2021)
© photo: Sputnik / Seyran BaroyanПолицейский кордон. Здание Сакребуло Батуми
Полицейский кордон. Здание Сакребуло Батуми - Sputnik Грузия, 1920, 03.12.2021
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan
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На первом заседании депутаты выберут председателя, его заместителей и председателей комиссий
ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. В 64 городах и районах Грузии 3 декабря состоятся первые заседания местных совещательных органов – сакребуло, избранных на выборах в октябре.
Все первые заседания откроют главы окружных избирательных комиссий, которые представят результаты выборов в конкретное сакребуло. В случае Тбилиси заседание откроет глава ЦИК Георгий Каландаришвили.
После этого депутаты примут первое решение о признании полномочий и место председателя займет старейший депутат.
На первом заседании депутаты сакребуло выберут председателя, его заместителей и председателей комиссий, которые являются альтернативой парламентских комитетов в сакребуло.
Здание, где в настоящее время находится тбилисское Сакребуло - городской совет, на площади Свободы - Sputnik Грузия, 1920, 02.12.2021
Сакребуло Тбилиси шестого созыва завершило работу
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Также будут сформированы фракции. В каждой из фракций будут члены только одной партии.
Почти во всех сакребуло большинство мест у правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". У нее нет большинства лишь в сакребуло Рустави, Батуми, Зугдиди, Цаленджиха, Чхороцху и Сенаки.
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