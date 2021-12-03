https://sputnik-georgia.ru/20211203/novoizbrannye-sakrebulo-v-gruzii-pristupayut-v-pyatnitsu-k-svoey-rabote-262561126.html

Новоизбранные сакребуло в Грузии приступают в пятницу к своей работе

Новоизбранные сакребуло в Грузии приступают в пятницу к своей работе

На первом заседании депутаты выберут председателя, его заместителей и председателей комиссий 03.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-03T07:01+0400

2021-12-03T07:01+0400

2021-12-03T09:31+0400

политика

новости

грузия

сакребуло тбилиси

сакребуло

сакребуло зугдиди

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/1a/262393476_0:216:2304:1512_1920x0_80_0_0_c1ffc59fd67440478ed8af58968da4e5.jpg

ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. В 64 городах и районах Грузии 3 декабря состоятся первые заседания местных совещательных органов – сакребуло, избранных на выборах в октябре.Все первые заседания откроют главы окружных избирательных комиссий, которые представят результаты выборов в конкретное сакребуло. В случае Тбилиси заседание откроет глава ЦИК Георгий Каландаришвили.После этого депутаты примут первое решение о признании полномочий и место председателя займет старейший депутат.На первом заседании депутаты сакребуло выберут председателя, его заместителей и председателей комиссий, которые являются альтернативой парламентских комитетов в сакребуло.Также будут сформированы фракции. В каждой из фракций будут члены только одной партии.Почти во всех сакребуло большинство мест у правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". У нее нет большинства лишь в сакребуло Рустави, Батуми, Зугдиди, Цаленджиха, Чхороцху и Сенаки.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канал

https://sputnik-georgia.ru/20211202/sakrublo-tbilisi-shestogo-sozyva-zavershilo-rabotu-262550917.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, новости, грузия, сакребуло тбилиси, сакребуло, сакребуло зугдиди