https://sputnik-georgia.ru/20211203/pervoe-zasedanie-sakrebulo-v-ozurgeti-nachalos-s-draki-262577742.html

Первое заседание сакребуло в Озургети началось с драки

Первое заседание сакребуло в Озургети началось с драки

Драку спровоцировало заявление депутатов правящей силы, которые назвали членов "Нацдвижения" деструктивной силой 03.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-03T17:16+0400

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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Первое заседание совещательного органа – сакребуло в районе Озургети началось с драки и вызова полиции, сообщает корреспондент Sputnik Грузия.Полицию понадобилось вызвать после того, как между депутатами правящей силы "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и депутатами оппозиционной партии "Единое национальное движение" началась драка.Драку спровоцировало заявление депутатов правящей силы, которые назвали членов "Нацдвижения" деструктивной силой. Словесная перепалка переросла в драку.Прибывшая на место полиция призвала депутатов от оппозиции покинуть здание сакребуло, однако те не согласились. В результате за неподчинение требованию полиции был задержан депутат сакребуло и лидер озургетской организации Дато Мжаванадзе. Остальные оппозиционные депутаты продолжили свой протест на улице.Между тем, депутаты правящей партии продолжили заседание и данный момент выбирают председателя сакребуло и его заместитетелей.В сакребуло Озургети, состоящем из 45 мест, большинство представлено правящей партией. Так, у "Грузинской мечты" 30 мест, у "Нацдвижения" - 11, а у партии экс-премьер министра Георгия Гахария "Для Грузии" - 4.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211203/pervoe-zasedanie-i-demarsh-oppozitsii-kak-izbirali-glavu-soveschatelnogo-organa-tbilisi-262572112.html

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