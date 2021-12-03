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https://sputnik-georgia.ru/20211203/pervoe-zasedanie-sakrebulo-v-ozurgeti-nachalos-s-draki-262577742.html
Первое заседание сакребуло в Озургети началось с драки
Первое заседание сакребуло в Озургети началось с драки
Драку спровоцировало заявление депутатов правящей силы, которые назвали членов "Нацдвижения" деструктивной силой 03.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-03T17:16+0400
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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Первое заседание совещательного органа – сакребуло в районе Озургети началось с драки и вызова полиции, сообщает корреспондент Sputnik Грузия.Полицию понадобилось вызвать после того, как между депутатами правящей силы "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и депутатами оппозиционной партии "Единое национальное движение" началась драка.Драку спровоцировало заявление депутатов правящей силы, которые назвали членов "Нацдвижения" деструктивной силой. Словесная перепалка переросла в драку.Прибывшая на место полиция призвала депутатов от оппозиции покинуть здание сакребуло, однако те не согласились. В результате за неподчинение требованию полиции был задержан депутат сакребуло и лидер озургетской организации Дато Мжаванадзе. Остальные оппозиционные депутаты продолжили свой протест на улице.Между тем, депутаты правящей партии продолжили заседание и данный момент выбирают председателя сакребуло и его заместитетелей.В сакребуло Озургети, состоящем из 45 мест, большинство представлено правящей партией. Так, у "Грузинской мечты" 30 мест, у "Нацдвижения" - 11, а у партии экс-премьер министра Георгия Гахария "Для Грузии" - 4.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211203/pervoe-zasedanie-i-demarsh-oppozitsii-kak-izbirali-glavu-soveschatelnogo-organa-tbilisi-262572112.html
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политика, новости, грузия, георгий гахария, озургети

Первое заседание сакребуло в Озургети началось с драки

17:16 03.12.2021
© photo: Press servis of the tbsakrebulo.gov.geКоординационный Совет Сакребуло Тбилиси по национальным меньшинствам провел внеочередную встречу
Координационный Совет Сакребуло Тбилиси по национальным меньшинствам провел внеочередную встречу - Sputnik Грузия, 1920, 03.12.2021
© photo: Press servis of the tbsakrebulo.gov.ge
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Драку спровоцировало заявление депутатов правящей силы, которые назвали членов "Нацдвижения" деструктивной силой
ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Первое заседание совещательного органа – сакребуло в районе Озургети началось с драки и вызова полиции, сообщает корреспондент Sputnik Грузия.
Полицию понадобилось вызвать после того, как между депутатами правящей силы "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и депутатами оппозиционной партии "Единое национальное движение" началась драка.
Драку спровоцировало заявление депутатов правящей силы, которые назвали членов "Нацдвижения" деструктивной силой. Словесная перепалка переросла в драку.
Заседание тбилисского Сакребуло - Sputnik Грузия, 1920, 03.12.2021
Первое заседание и демарш оппозиции: как избирали главу совещательного органа Тбилиси
15:18
Прибывшая на место полиция призвала депутатов от оппозиции покинуть здание сакребуло, однако те не согласились. В результате за неподчинение требованию полиции был задержан депутат сакребуло и лидер озургетской организации Дато Мжаванадзе. Остальные оппозиционные депутаты продолжили свой протест на улице.
Между тем, депутаты правящей партии продолжили заседание и данный момент выбирают председателя сакребуло и его заместитетелей.
В сакребуло Озургети, состоящем из 45 мест, большинство представлено правящей партией. Так, у "Грузинской мечты" 30 мест, у "Нацдвижения" - 11, а у партии экс-премьер министра Георгия Гахария "Для Грузии" - 4.
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