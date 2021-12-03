https://sputnik-georgia.ru/20211203/politsiya-raskryla-fakt-krazhi-v-magazine-tekhniki-v-tbilisi-262565683.html

Полиция раскрыла факт кражи в магазине техники в Тбилиси

Полиция раскрыла факт кражи в магазине техники в Тбилиси

Украденные дорогостоящие мобильные телефоны общей стоимостью 17 тысяч лари изъяты и будут возвращены магазину 03.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-03T12:16+0400

2021-12-03T12:16+0400

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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Полиция задержала 21-летнего ранее судимого мужчину по обвинению в краже из магазина техники iPlus в Тбилиси, сообщает МВД Грузии.По информации ведомства, в соучастии в краже подозревается еще один 21-летний молодой человек.В Тбилиси в десятый раз обокрали магазин c телефонами iPhone – видео>>По данным следствия, 1 декабря обвиняемые повредили вход в магазин с помощью специального устройства, незаконно проникли в торговый объект и унесли мобильные телефоны стоимостью 17 тысяч лари (примерно 5,5 тысячи долларов).Одного из них полиция задержала по горячим следам. Что касается второго, то следственные и процессуальные действия продолжаются с целью начала уголовного преследования.Полиция изъяла украденные мобильные телефоны и орудие преступления в качестве вещественных доказательств.Уголовное дело возбуждено по факту кражи. Преступление предусматривает от четырех до семи лет лишения свободы.Как рассказала ранее менеджер магазина Ана Худжадзе, на ее памяти это уже приблизительно десятый случай кражи в этом магазине.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, мвд грузии, преступность в грузии