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Станция метро "Гоциридзе" в Тбилиси откроется для пассажиров через семь месяцев

Станция метро "Гоциридзе" в Тбилиси откроется для пассажиров через семь месяцев

Мэр столицы Каха Каладзе ознакомился с ходом ремонтно-восстановительных работ на станции метро "Гоциридзе" 03.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-03T17:36+0400

2021-12-03T17:36+0400

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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Ремонтные работы на станции метро "Гоциридзе" завершатся через семь месяцев, об этом заявил мэр столицы Каха Каладзе, ознакомившись с ходом работ.Ремонтно-восстановительные работы на одной из открытых станций Тбилисского метрополитена начались летом 2020 года, они уже должны были быть завершенными, но возникли проблемы с компанией-подрядчиком, выигравшей тендер.Станцию тбилисского метро "Гоциридзе" будут отстраивать заново>>В связи с реконструкцией станции метро "Гоциридзе" Тбилисская транспортная компания 11 ноября 2021 года подписала контракт с новым контрактором - компанией "Mamison".Что касается прежнего контрактора - компании "Kaizen", на нее был наложен крупный штраф. Станция "Гоциридзе" была открыта 11 января 1966 года, и с тех пор ее облик особо не менялся. До 2011 года станция носила название "Электродепо", а в 2011 году получила имя руководителя метростроя Виктора Гоциридзе.На сегодняшний день тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции и две ветки. Общая протяженность линий метро – 57 километров: длина первой ветки – 40 километров, а второй – 17 километров.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210614/Stantsii-tbilisskogo-metro-budut-otremontirovany-252012406.html

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