https://sputnik-georgia.ru/20211203/sud-otpravil-pod-strazhu-zaderzhannykh-na-aktsii-v-podderzhku-saakashvili-trekh-aktivistov-262568298.html

Суд отправил под стражу трех задержанных на акции в поддержку Саакашвили активистов

Суд отправил под стражу трех задержанных на акции в поддержку Саакашвили активистов

Задержанным сторонникам экс-президента Грузии грозит от двух до пяти лет лишения свободы 03.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-03T13:46+0400

2021-12-03T13:46+0400

2021-12-03T13:55+0400

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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Тбилисский городской суд в качестве меры пресечения избрал трем задержанным на акции протеста в поддержку Михаила Саакашвили заключение под стражу, сообщает телеканал Rustavi 2.Задержанные обвиняются в неподчинении полиции, насилии и нарушении общественного порядка. Им грозит лишение свободы сроком от двух до пяти лет.Полиция задержала еще трех участников акции протеста в поддержку Саакашвили>>Двое были задержаны прямо на акции протеста, которая состоялась 29 ноября у Тбилисского городского суда параллельно с процессом по делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. А третий – в Ахалцихе на основании решения судьи.Во время акции у Тбилисского суда, где в понедельник 29 ноября проходил судебный процесс по одному из дел против Михаила Саакашвили, были задержаны 15 человек. Как сообщило МВД Грузии, акция протеста сторонников Саакашвили "вышла за допустимые законом рамки мирных собраний", поэтому полиции пришлось применить предусмотренные законом меры. Большая часть задержанных участников акции обвиняется в административном правонарушении, и только против троих возбуждено уголовное дело.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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