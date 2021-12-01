https://sputnik-georgia.ru/20211201/politsiya-zaderzhala-esche-trekh-uchastnikov-aktsii-protesta-v-podderzhku-saakashvili-262524167.html

Полиция задержала еще трех участников акции протеста в поддержку Саакашвили

Полиция задержала еще трех участников акции протеста в поддержку Саакашвили

Все трое задержанных обвиняются в нарушении общественного порядка, сопротивлении полиции и насилии 01.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-01T19:11+0400

2021-12-01T19:11+0400

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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Задержаны еще три участника акции протеста у Тбилисского городского суда, где 29 ноября проходил судебный процесс по делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.По информации МВД Грузии, все трое обвиняются в оказании физического сопротивления полиции и насилии. В тот же день за аналогичные противоправные действия был задержан освобожденный под залог Бесик Тамлиани, который является фигурантом дела о беспорядках в Тбилиси 20-21 июня 2019 года. Оппозиционного политика Гиги Угулава оштрафовали и отпустили из зала суда>>По данным следствия, в ходе акции протеста обвиняемые не подчинились законным требованиям полицейских. Более того, обвиняемый Тамлиани напал на сотрудника патрульной полиции и нанес ему словесные и физические оскорбления.Задержанные по тем же обвинениям еще двое активистов во время акции нарушали общественный порядок, оскорбляли полицейских и не подчинялись их законным требованиям. Они также оказали сопротивление сотрудникам полиции при задержании и подвергли их физическому насилию.Полиция задержала обвиняемых в результате изучения материалов, отражающих факты нарушения закона, и проведения следственных мероприятий.Всем им грозит лишение свободы сроком от двух до пяти лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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