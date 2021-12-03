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В Грузии за реализацию наркотиков задержан гражданин Турции
В Грузии за реализацию наркотиков задержан гражданин Турции
По законодательству Грузии, за реализацию наркотиков предусматривается до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение 03.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-03T13:16+0400
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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. В Кутаиси задержан 25-летний гражданин Турции по обвинению в реализации крупной партии наркотиков, говорится в сообщении на сайте МВД.По информации ведомства, перед задержанием у обвиняемого была осуществлена контрольная закупка наркотиков на основании решения судьи, а также тайная аудио- и видеосъемка процесса закупки. В результате выяснилось, что задержанный в разное время продал крупную партию наркотического вещества MDMA и героина.В Грузии ужесточили наказания за наркопреступления&gt;&gt;В ходе обыска личной квартиры и временного жилья задержанного в Батуми полиция изъяла три упаковки метамфитамина, расфасованного для продажи.Уголовное дело возбуждено по статье "Незаконное приобретение, хранение и реализация наркотических веществ в особо крупном размере", что карается лишением свободы на срок от пяти до 20 лет или бессрочным заключением.Согласно данным МВД, тяжелые наркотики попадают в Грузию с Востока через "канал Поничала" (окраина Тбилиси). Из Европы в Грузию привозят так называемые "клубные наркотики", а главный канал распространения и реализации наркотиков – продажи через Интернет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, мвд грузии, турция, наркоторговля

В Грузии за реализацию наркотиков задержан гражданин Турции

13:16 03.12.2021
© photo: Sputnik / Сергей Венявский / Перейти в фотобанкРуки в наручниках
Руки в наручниках - Sputnik Грузия, 1920, 03.12.2021
© photo: Sputnik / Сергей Венявский
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По законодательству Грузии, за реализацию наркотиков предусматривается до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение
ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. В Кутаиси задержан 25-летний гражданин Турции по обвинению в реализации крупной партии наркотиков, говорится в сообщении на сайте МВД.
По информации ведомства, перед задержанием у обвиняемого была осуществлена контрольная закупка наркотиков на основании решения судьи, а также тайная аудио- и видеосъемка процесса закупки. В результате выяснилось, что задержанный в разное время продал крупную партию наркотического вещества MDMA и героина.
В Грузии ужесточили наказания за наркопреступления>>
В ходе обыска личной квартиры и временного жилья задержанного в Батуми полиция изъяла три упаковки метамфитамина, расфасованного для продажи.
Уголовное дело возбуждено по статье "Незаконное приобретение, хранение и реализация наркотических веществ в особо крупном размере", что карается лишением свободы на срок от пяти до 20 лет или бессрочным заключением.
Согласно данным МВД, тяжелые наркотики попадают в Грузию с Востока через "канал Поничала" (окраина Тбилиси). Из Европы в Грузию привозят так называемые "клубные наркотики", а главный канал распространения и реализации наркотиков – продажи через Интернет.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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