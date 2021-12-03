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В Тбилиси многое делается для комфорта людей с ОВЗ - мэр столицы
В Тбилиси многое делается для комфорта людей с ОВЗ - мэр столицы
Каха Каладзе обещает сделать Тбилиси еще лучше для его жителей, в том числе для людей с ОВЗ, пожилых и детей 03.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-03T18:16+0400
2021-12-03T18:16+0400
2021-12-03T18:16+0400
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каха каладзе
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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Все крупные инфраструктурные проекты в Тбилиси реализуются с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями, об этом написал мэр столицы Каха Каладзе в Международный день защиты прав людей с ОВЗ на своей странице в Facebook.Этот день во всем мире отмечается 3 декабря. В столице сегодня состоялась акция-шествие людей с ОВЗ, которой они еще раз напомнили обществу о своем существовании и желании жить полноценной жизнью.Равные условия для всех – премьер Грузии откликнулся на день защиты прав лиц с ОВЗ>>По его словам, мэрия многое делает для создания инклюзивной среды в столице."Моя команда и я сделаем все возможное, чтобы будущий Тбилиси был лучше для каждого его жителя, включая людей с ОВЗ, пожилых и детей. Должны быть созданы все условия, чтобы каждый гражданин мог чувствовать себя свободно и безопасно в этом городе", - написал Каладзе.Каладзе подчеркнул, что Международный день защиты прав людей с ОВЗ призван напомнить обществу и государству о том, как необходимо заботиться о людях с особыми потребностями и создавать для них комфортную среду существования.День защиты прав лиц с ОВЗ установлен и в Грузии, с 2003 года он отмечается 14 июня.
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Sputnik Грузия
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новости, грузия, тбилиси, каха каладзе, лица с овз
В Тбилиси многое делается для комфорта людей с ОВЗ - мэр столицы
Каха Каладзе обещает сделать Тбилиси еще лучше для его жителей, в том числе для людей с ОВЗ, пожилых и детей
ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik.
Все крупные инфраструктурные проекты в Тбилиси реализуются с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями, об этом написал мэр столицы Каха Каладзе в Международный день защиты прав людей с ОВЗ на своей странице в Facebook
.
Этот день во всем мире отмечается 3 декабря. В столице сегодня состоялась акция-шествие людей с ОВЗ, которой они еще раз напомнили обществу о своем существовании и желании жить полноценной жизнью.
"Ни один крупномасштабный инфраструктурный или ландшафтный проект в столице не реализуется без учета этой составляющей. У нас есть ряд целевых программ в сфере образования, культуры, спорта, здравоохранения, социальной сфере, но этого явно недостаточно. Еще многое предстоит сделать, чтобы добиться желаемого результата", - заявил мэр.
По его словам, мэрия многое делает для создания инклюзивной среды в столице.
"Моя команда и я сделаем все возможное, чтобы будущий Тбилиси был лучше для каждого его жителя, включая людей с ОВЗ, пожилых и детей. Должны быть созданы все условия, чтобы каждый гражданин мог чувствовать себя свободно и безопасно в этом городе", - написал Каладзе.
Каладзе подчеркнул, что Международный день защиты прав людей с ОВЗ призван напомнить обществу и государству о том, как необходимо заботиться о людях с особыми потребностями и создавать для них комфортную среду существования.
День защиты прав лиц с ОВЗ установлен и в Грузии, с 2003 года он отмечается 14 июня.