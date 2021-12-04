https://sputnik-georgia.ru/20211204/chast-zhiteley-tbilisi-poluchit-dve-kvitantsii-za-elektrichestvo-v-dekabre-262589392.html
Часть жителей Тбилиси получит две квитанции за электричество в декабре
Часть жителей Тбилиси получит две квитанции за электричество в декабре
Жителей грузинской столицы предупредили о возможных изменениях в графике оплаты за электроэнергию 04.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-04T12:02+0400
2021-12-04T12:02+0400
2021-12-04T12:08+0400
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ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Часть жителей Тбилиси в декабре получит две квитанции за потребление электроэнергии, воды и вынос мусора, говорится в сообщении Национальной регулирующей комиссии по энергетике и водоснабжению Грузии (GNERC).По данным комиссии, одна квитанция придет в начале декабря, и в ней будет отображено потребление электроэнергии за ноябрь и начало декабря (не более 30 дней). Оплатить квитанцию надо будет до середины декабря.Часть же потребителей, по данным GNERC, получит вторую квитанцию в конце декабря, где будет отображено потребление электроэнергии за декабрь, другая часть жителей столицы – в начале января из-за новогодних праздников.Комиссия напоминает, что потребители могут оплатить квитанцию в течение 15 дней после начисления тарифа, а вот пенсионеры и многодетные социально незащищенные семьи платят по определенному льготному графику.Тариф для населения Грузии за составляет в среднем 26,537 тетри за кВт/ч в зависимости от расхода электроэнергии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Часть жителей Тбилиси получит две квитанции за электричество в декабре
12:02 04.12.2021 (обновлено: 12:08 04.12.2021)
Жителей грузинской столицы предупредили о возможных изменениях в графике оплаты за электроэнергию
ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik.
Часть жителей Тбилиси в декабре получит две квитанции за потребление электроэнергии, воды и вынос мусора, говорится в сообщении
Национальной регулирующей комиссии по энергетике и водоснабжению Грузии (GNERC).
По данным комиссии, одна квитанция придет в начале декабря, и в ней будет отображено потребление электроэнергии за ноябрь и начало декабря (не более 30 дней). Оплатить квитанцию надо будет до середины декабря.
Часть же потребителей, по данным GNERC, получит вторую квитанцию в конце декабря, где будет отображено потребление электроэнергии за декабрь, другая часть жителей столицы – в начале января из-за новогодних праздников.
Комиссия напоминает, что потребители могут оплатить квитанцию в течение 15 дней после начисления тарифа, а вот пенсионеры и многодетные социально незащищенные семьи платят по определенному льготному графику.
Тариф для населения Грузии за составляет в среднем 26,537 тетри за кВт/ч в зависимости от расхода электроэнергии.
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