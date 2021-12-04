https://sputnik-georgia.ru/20211204/chast-zhiteley-tbilisi-poluchit-dve-kvitantsii-za-elektrichestvo-v-dekabre-262589392.html

Часть жителей Тбилиси получит две квитанции за электричество в декабре

Часть жителей Тбилиси получит две квитанции за электричество в декабре

Жителей грузинской столицы предупредили о возможных изменениях в графике оплаты за электроэнергию 04.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-04T12:02+0400

2021-12-04T12:02+0400

2021-12-04T12:08+0400

общество

новости

грузия

тбилиси

gnerc

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22815/89/228158945_0:144:2127:1340_1920x0_80_0_0_064ec3d5d95b97f6836a43b2fd7fb983.jpg

ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Часть жителей Тбилиси в декабре получит две квитанции за потребление электроэнергии, воды и вынос мусора, говорится в сообщении Национальной регулирующей комиссии по энергетике и водоснабжению Грузии (GNERC).По данным комиссии, одна квитанция придет в начале декабря, и в ней будет отображено потребление электроэнергии за ноябрь и начало декабря (не более 30 дней). Оплатить квитанцию надо будет до середины декабря.Часть же потребителей, по данным GNERC, получит вторую квитанцию в конце декабря, где будет отображено потребление электроэнергии за декабрь, другая часть жителей столицы – в начале января из-за новогодних праздников.Комиссия напоминает, что потребители могут оплатить квитанцию в течение 15 дней после начисления тарифа, а вот пенсионеры и многодетные социально незащищенные семьи платят по определенному льготному графику.Тариф для населения Грузии за составляет в среднем 26,537 тетри за кВт/ч в зависимости от расхода электроэнергии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, тбилиси, gnerc