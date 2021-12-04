https://sputnik-georgia.ru/20211204/dzhano-ananidze-pokinul-dinamo-tbilisi-262593663.html

Джано Ананидзе покинул "Динамо" Тбилиси

Джано Ананидзе покинул "Динамо" Тбилиси

"Динамо" Тбилиси пожелал Ананидзе успехов в дальнейшей карьере и возвращения на высокий уровень 04.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-04T17:01+0400

2021-12-04T17:01+0400

2021-12-04T17:10+0400

спорт

новости

грузия

футбол

джано ананидзе

фк "динамо" тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23980/40/239804038_0:0:2162:1216_1920x0_80_0_0_1cbffbd1dd46506d6ab8d95974b722aa.jpg

ТБИЛИСИ, 4 дек – Sputnik. Бывший полузащитник сборной Грузии по футболу и московского "Спартака" Джано Ананидзе, покинул "Динамо" Тбилиси, говорится в сообщении на сайте столичного клуба.При этом в сообщении отмечается, что администрация клуба не видела возможности продления соглашения с футболистом:"У Ананидзе было желание провести с "Динамо" зимние сборы, чтобы набрать форму. Однако, с учетом нынешней ситуации, было невозможно полноценное вовлечение футболиста в тренировочный процесс. В связи с этим, клуб воспользовался одним из пунктов в соглашении с Ананидзе и не продлил контракт".Несмотря на расторжение соглашения, "Динамо" Тбилиси пожелал Ананидзе успехов в дальнейшей карьере и возвращения на высокий уровень.Большую часть своей карьеры Ананидзе провел в московском "Спартаке", проведя в составе "красно-белых" 11 лет с непродолжительными арендами в "Ростов" и "Крылья Советов". В общей сложности за "народную команду" полузащитник провел 146 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 17 результативных передач.В составе сборной Грузии Ананидзе провел 45 матчей, в которых забил семь голов и отдал шесть результативных передач. Последний раз за национальную команду полузащитник играл больше двух лет назад.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

спорт, новости, грузия, футбол, джано ананидзе, фк "динамо" тбилиси