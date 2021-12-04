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Джано Ананидзе покинул "Динамо" Тбилиси
Джано Ананидзе покинул "Динамо" Тбилиси
"Динамо" Тбилиси пожелал Ананидзе успехов в дальнейшей карьере и возвращения на высокий уровень 04.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-04T17:01+0400
2021-12-04T17:01+0400
2021-12-04T17:10+0400
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грузия
футбол
джано ананидзе
фк "динамо" тбилиси
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ТБИЛИСИ, 4 дек – Sputnik. Бывший полузащитник сборной Грузии по футболу и московского "Спартака" Джано Ананидзе, покинул "Динамо" Тбилиси, говорится в сообщении на сайте столичного клуба.При этом в сообщении отмечается, что администрация клуба не видела возможности продления соглашения с футболистом:"У Ананидзе было желание провести с "Динамо" зимние сборы, чтобы набрать форму. Однако, с учетом нынешней ситуации, было невозможно полноценное вовлечение футболиста в тренировочный процесс. В связи с этим, клуб воспользовался одним из пунктов в соглашении с Ананидзе и не продлил контракт".Несмотря на расторжение соглашения, "Динамо" Тбилиси пожелал Ананидзе успехов в дальнейшей карьере и возвращения на высокий уровень.Большую часть своей карьеры Ананидзе провел в московском "Спартаке", проведя в составе "красно-белых" 11 лет с непродолжительными арендами в "Ростов" и "Крылья Советов". В общей сложности за "народную команду" полузащитник провел 146 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 17 результативных передач.В составе сборной Грузии Ананидзе провел 45 матчей, в которых забил семь голов и отдал шесть результативных передач. Последний раз за национальную команду полузащитник играл больше двух лет назад.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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Джано Ананидзе покинул "Динамо" Тбилиси
17:01 04.12.2021 (обновлено: 17:10 04.12.2021)
"Динамо" Тбилиси пожелал Ананидзе успехов в дальнейшей карьере и возвращения на высокий уровень
ТБИЛИСИ, 4 дек – Sputnik.
Бывший полузащитник сборной Грузии по футболу и московского "Спартака" Джано Ананидзе, покинул "Динамо" Тбилиси, говорится в сообщении
на сайте столичного клуба.
"Динамо" Тбилиси попрощался с Джано Ананидзе, с которым подписал контракт в апреле текущего года. С тех пор он сыграл только в одном матче (26 минут). 29-летнему полузащитнику понадобилось много времени для реабилитации. Ананидзе не смог помочь клубу в еврокубковых матчах и за тур до завершения чемпионата Грузии, по-прежнему не тренировался вместе с командой", - говорится в заявлении.
При этом в сообщении отмечается, что администрация клуба не видела возможности продления соглашения с футболистом:
"У Ананидзе было желание провести с "Динамо" зимние сборы, чтобы набрать форму. Однако, с учетом нынешней ситуации, было невозможно полноценное вовлечение футболиста в тренировочный процесс. В связи с этим, клуб воспользовался одним из пунктов в соглашении с Ананидзе и не продлил контракт".
Несмотря на расторжение соглашения, "Динамо" Тбилиси пожелал Ананидзе успехов в дальнейшей карьере и возвращения на высокий уровень.
Большую часть своей карьеры Ананидзе провел в московском "Спартаке", проведя в составе "красно-белых" 11 лет с непродолжительными арендами в "Ростов" и "Крылья Советов". В общей сложности за "народную команду" полузащитник провел 146 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 17 результативных передач.
В составе сборной Грузии Ананидзе провел 45 матчей, в которых забил семь голов и отдал шесть результативных передач. Последний раз за национальную команду полузащитник играл больше двух лет назад.
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