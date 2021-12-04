https://sputnik-georgia.ru/20211204/goroskop-na-segodnya-5-dekabrya-2021-po-znakam-zodiaka-262581661.html

Гороскоп на сегодня 5 декабря 2021 по знакам зодиака

Гороскоп на сегодня 5 декабря 2021 по знакам зодиака

Астрологический прогноз на воскресенье, 5 декабря, рассказывает, кому из знаков зодиака космос поможет воплотить в жизнь самые смелые идеи, сменить работу на... 04.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-04T10:32+0400

2021-12-04T10:32+0400

2021-12-04T10:32+0400

гороскоп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/08/0e/249209035_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_84f8f8109c97df858a54f167f31a7228.jpg

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 5 декабря, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.Овнам 5 декабря будет сложно сосредоточиться, поэтому гороскоп советует знаку зодиака перенести все дела, связанные с планированием и решением интеллектуальных вопросов на другой день. Время, проведенное в кругу родных и близких людей, поможет восстановить силы и затраченную энергию. Овнов сегодня ждет денежное поступление или другой приятный сюрприз. Знаку зодиака нужно беречь желудок и не есть незнакомые блюда.Тельцам 5 декабря предстоит заняться не совсем привычной деятельностью – размышлять об основных ценностях и приоритетах в своей жизни, а также появится желание что-либо кардинально изменить. Гороскоп советует знаку зодиака не забывать в погоне за финансовым благополучием о близких, а то рано или поздно проиграют. Благоприятно сегодня для возобновления старого общения, а также для начала занятий гимнастикой с целью улучшения фигуры.Близнецы сегодня будут заниматься решением срочных дел. Непредвиденные обстоятельства могут привнести существенные изменения в их намерения и жизнь в общем. Проявлять инициативу знаку зодиака гороскоп не рекомендует – инвестиции и вложения ожидаемой отдачи не принесут. Брать на себя лишних обязательств тоже не следует – сегодня все будет удаваться с большим трудом. Удачный день для любовных встреч.Креативных Раков, занимающихся творческой деятельностью, сегодня ожидает благоприятный день. По гороскопу знак зодиака сегодня должен заниматься тем, что доставляет ему удовольствие, а все финансовые дела и проекты, которые Раки начнут 5 декабря, обречены на провал. От дальних путешествий знаку зодиака сегодня лучше воздержаться – лучше прогуляться на свежем воздухе и встретиться с приятными людьми.По гороскопу Львам 5 декабря не стоит предпринимать никаких важных решений, пока у знака зодиака не пройдут неуверенность и нерешительность. Знак зодиака может стать сегодня эталоном для подражания, но давить на окружающих не следует. День лучше посвятить личным делам и обустройству жилища, а вечер провести пассивно – полежать на диване, почитать интересную книгу или посмотреть любимый фильм. Неблагоприятно для начала новых отношений.Упорство и энергичность Дев помогут им достичь 5 декабря успеха. Социальный статус знака зодиака изменится в лучшую сторону, и они смогут укрепить свой авторитет. Девам пора освежить отношения со своей второй половинкой – гороскоп советует представителям знака зодиака изменить отношение к партнеру. Девам нужно помнить о важности качественного досуга, ибо ресурсы организма не безграничны. Идеальный день, чтобы вспомнить о старых обещаниях.Весов 5 декабря ждет благоприятный день для взаимодействия с руководителем и обращения в общественные организации. Знак зодиака может сегодня надеяться на успех в решении возникших вопросов. Займитесь уборкой в доме – возможно отыщутся давно исчезнувшие вещи. Гороскоп советует представителям знака зодиака не давить авторитетом и энергией на своих друзей и знакомых, если не хотят, чтобы день закончился крупной ссорой.У Скорпионов будет возможность разрешить 5 декабря застарелый конфликт, после чего атмосфера в коллективе заметно улучшится. Знаку зодиака сегодня нужно подвести итоги своих достижений и поражений – это поможет им более эффективно заниматься финансовыми делами в дальнейшем. Гороскоп рекомендует не вовлекаться ни в какие ссоры и не обращать внимание на второстепенные дела. Сегодня высока вероятность мелких бытовых травм.Стрельцы 5 декабря могут посвятить всевозможной активности – заключать торговые сделки и вести креативные поиски удачи в работе. Финансовые разногласия могут стать причиной для ссоры знака зодиака с любимым человеком. Чтобы избежать скандала, гороскоп советует согласовать все крупные покупки заранее. Обижаться сегодня на критику близкого человека не стоит. Возможно, в его словах есть доля истины, и вам нужно поработать над собой.Козероги смогут 5 декабря сконцентрироваться и уладить накопившиеся дела. Гороскоп советует разделаться с делами в первой половине дня, а вечер посвятить своим домашним, устроить совместный ужин. Проблем с деньгами у знака зодиака в ближайшее время не предвидится, но это не означает, что они могут позволить себе любую прихоть. Занятия спортом помогут улучшить общее физическое состояние Козерогов. Благоприятно сегодня для любви и амурных встреч.Судьба многих Водолеев будет испытывать сегодня на прочность, однако кто сдаст этот "экзамен", получит достойную награду. В деловом и личном общении знаку зодиака нужен самоконтроль и внимание к деталям. Гороскоп советует Водолеям 5 декабря ни с кем не ссориться и не конфликтовать, чтобы не опустошиться энергетически – восстановление потребует определенного времени. Одиноких сегодня ждет судьбоносная встреча.По гороскопу Рыбы 5 декабря вспомнят о своих интересах, и если знак зодиака приложит усилия, они могут стать источником материального дохода. Сегодня представителям знака зодиака стоит рискнуть и попробовать вложить сумму в новый проект, который способен принести максимум выгоды. Обращать внимание на мелкие уколы судьбы не стоит, действуйте так, как подсказывает совесть. Чтобы избежать конфликта в семье, Рыбам нужно проявить больше внимания партнеру.Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

гороскоп