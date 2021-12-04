Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211204/gruzinskiy-boets-smeshannogo-stilya-oderzhal-pobedu-v-turnire-bellator-mma-262596844.html
Грузинский боец смешанного стиля одержал победу в турнире Bellator MMA
Грузинский боец смешанного стиля одержал победу в турнире Bellator MMA
Боец из Грузии встречался с бразильцем и победил единогласным решением судей 04.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-04T21:32+0400
2021-12-04T21:32+0400
спорт
новости
грузия
борьба
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/07/252526803_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_d39102370e56cdc69fb02dc63292e1b4.jpg
ТБИЛИСИ, 4 дек – Sputnik. Грузинский боец смешанного стиля Леван Чохели одержал победу в рамках турнира из серии Ballator MMA в Анкасвиле (США).Чохели встречался с бразильцем Винишиусом де Хесусом и победил единогласным решением судей (29:28, 30:27, 30:27).В ходе поединка Хесус старался перевести бой в партер, но Чохели каждый раз удавалось избежать захвата. В свою очередь грузинский спортсмен нанес несколько мощный ударов, с которыми его соперник не справился.В общей сложности на счету 29-летнего Чохели 10 побед и одно поражение. Еще один бой был признан несостоявшимся.Согласно контракту с Bellator, Чохели должен провести еще два боя и в случае положительного баланса с грузинским бойцом будет продлено соглашение.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/07/252526803_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_646e1051f2e671a016f941952eb4ea3d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
спорт, новости, грузия, борьба

Грузинский боец смешанного стиля одержал победу в турнире Bellator MMA

21:32 04.12.2021
© REUTERS / LEAH MILLISБорьба. Олимпиада в Токио
Борьба. Олимпиада в Токио - Sputnik Грузия, 1920, 04.12.2021
© REUTERS / LEAH MILLIS
Подписаться на
Боец из Грузии встречался с бразильцем и победил единогласным решением судей
ТБИЛИСИ, 4 дек – Sputnik. Грузинский боец смешанного стиля Леван Чохели одержал победу в рамках турнира из серии Ballator MMA в Анкасвиле (США).
Чохели встречался с бразильцем Винишиусом де Хесусом и победил единогласным решением судей (29:28, 30:27, 30:27).
В ходе поединка Хесус старался перевести бой в партер, но Чохели каждый раз удавалось избежать захвата. В свою очередь грузинский спортсмен нанес несколько мощный ударов, с которыми его соперник не справился.
В общей сложности на счету 29-летнего Чохели 10 побед и одно поражение. Еще один бой был признан несостоявшимся.
Согласно контракту с Bellator, Чохели должен провести еще два боя и в случае положительного баланса с грузинским бойцом будет продлено соглашение.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:32Грузинский боец смешанного стиля одержал победу в турнире Bellator MMA
21:04В Тбилиси оштрафовали и закрыли ночной клуб
20:46Землетрясение в Сванети: Грузию трясет второй раз за сутки
20:31Самолет Тель-Авив-Москва сменил курс из-за американского самолета-разведчика
20:16Грузинский "Черный лев" проиграл "Локомотиву-Пенза" в матче Суперкубка Европы по регби
20:01В Грузии задержали пять человек, разыскиваемых Турцией через Интерпол
19:31Спасет ли вакцина от штамма "омикрон"? Ответ Минздрава Грузии
18:40Полиция задержала еще одного участника акции в поддержку Саакашвили
17:20Ковид-статистика в Грузии: последние данные об инфицированных и погибших
17:01Джано Ананидзе покинул "Динамо" Тбилиси
16:31Председателя "Нацдвижения" пригласили на опрос в СГБ Грузии
15:31В Грузии произошло землетрясение
14:27"Она что, воевала?" – в Британии высмеяли главную рождественскую елку
13:48Новый мэр Телави: наш долг продлить жизнь историческому дереву Грузии
13:11Когда Саакашвили выпишут из больницы и переведут в тюрьму?
12:02Часть жителей Тбилиси получит две квитанции за электричество в декабре
11:31Нацбанк прогнозирует высокую инфляцию зимой
11:04Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 950
10:04Курс лари на субботу – 3,121 GEL/$1
09:01Инфляция в Грузии по-прежнему на запредельном уровне – новая статистика