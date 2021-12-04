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Грузинский боец смешанного стиля одержал победу в турнире Bellator MMA

Грузинский боец смешанного стиля одержал победу в турнире Bellator MMA

Боец из Грузии встречался с бразильцем и победил единогласным решением судей 04.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-04T21:32+0400

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ТБИЛИСИ, 4 дек – Sputnik. Грузинский боец смешанного стиля Леван Чохели одержал победу в рамках турнира из серии Ballator MMA в Анкасвиле (США).Чохели встречался с бразильцем Винишиусом де Хесусом и победил единогласным решением судей (29:28, 30:27, 30:27).В ходе поединка Хесус старался перевести бой в партер, но Чохели каждый раз удавалось избежать захвата. В свою очередь грузинский спортсмен нанес несколько мощный ударов, с которыми его соперник не справился.В общей сложности на счету 29-летнего Чохели 10 побед и одно поражение. Еще один бой был признан несостоявшимся.Согласно контракту с Bellator, Чохели должен провести еще два боя и в случае положительного баланса с грузинским бойцом будет продлено соглашение.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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спорт, новости, грузия, борьба