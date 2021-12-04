https://sputnik-georgia.ru/20211204/gruzinskiy-chernyy-lev-proigral-lokomotivu-penza-v-matche-superkubka-evropy-po-regbi-262597842.html

Грузинский "Черный лев" проиграл "Локомотиву-Пенза" в матче Суперкубка Европы по регби

Грузинский "Черный лев" проиграл "Локомотиву-Пенза" в матче Суперкубка Европы по регби

Матч получился равным, о чем свидетельствует счет - 11:11 04.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-04T20:16+0400

2021-12-04T20:16+0400

2021-12-04T20:29+0400

спорт

новости

грузия

регби

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1e/261624614_0:0:1917:1078_1920x0_80_0_0_21470e789fbc5bc7e34520b4d667c75f.jpg

ТБИЛИСИ, 4 дек – Sputnik. Грузинская франшиза "Черный лев" проиграла в Тбилиси "Локомотиву-Пенза" 16:19 в рамках Суперкубка Европы по регби.Матч получился равным, о чем свидетельствует счет. В первой половине встречи соперники обменялись удачными попытками и двумя точными штрафными ударами. В составе "Черного льва" мяч в зачетную зону "Локомотива" занес Сандро Тодуа, а Георгий Бабунашвили оба раза удачно пробил штрафные. На перерыв команды ушли при счете 11:11.Второй тайм проходил по схожему сценарию. Сначала последовал обмен попытками, после чего на поле была равная борьба. И все же последнее слово осталось за гостями. Грузинский легионер "Локомотива" Реваз Бродзели реализовал штрафной, который оказался победным. Гости выиграли 19:16 и взяли реванш за поражение в Пензе (11:27).Для "Черного льва" это поражение стало первым в розыгрыше Суперкубка Европы. Ранее подопечные Левана Маисашвили обыграли израильский "Тель-Авив Хит" (33:10) и "Локомотив-Пенза" (27:11).После трех туров грузинская франшиза набрала 11 очков и с красноярским "Енисеем-СТМ" делит первое место в группе Восточной конференции.Следующий матч на турнире "Черный лев" проведет 11 декабря в Тбилиси против "Енисея-СТМ".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

спорт, новости, грузия, регби