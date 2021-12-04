https://sputnik-georgia.ru/20211204/kak-budut-vyglyadet-marshruty-transportnogo-koridora-sever--yug-262589598.html

Как будут выглядеть маршруты транспортного коридора "Север-Юг"

Как будут выглядеть маршруты транспортного коридора "Север-Юг"

Евразийский банк развития представил детали проекта транспортного коридора "Север-Юг". Смотрите, как ЕАБР презентовал доклад о новом маршруте на площадке... 04.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-04T10:28+0400

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В докладе сравниваются сроки доставки товаров через Суэцкий канал и через новый мультимодальный маршрут. Спойлер: по второму пути будет быстрее. "Север-Юг" должен сократить не только время транспортировки пассажиров и грузов, но и стоимость доставки. Транспортный коридор пройдет от Санкт-Петербурга до индийского порта Мумбаи. Его протяженность составит более 7 тысяч километров. Участники проекта – не только Россия и Индия, но также Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Таджикистан, Сирия, Иран и Оман. Как ранее заявлял глава российского МИД Сергей Лавров, сухопутный "Север-Юг" особенно важен после инцидента в Суэцком канале. В марте он был полностью заблокирован из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given. Тогда у канала скопилась очередь из 240 судов. Настал мировой коллапс грузоперевозок.

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