https://sputnik-georgia.ru/20211204/kak-budut-vyglyadet-marshruty-transportnogo-koridora-sever--yug-262589598.html
Как будут выглядеть маршруты транспортного коридора "Север-Юг"
Как будут выглядеть маршруты транспортного коридора "Север-Юг"
Евразийский банк развития представил детали проекта транспортного коридора "Север-Юг". Смотрите, как ЕАБР презентовал доклад о новом маршруте на площадке... 04.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-04T10:28+0400
2021-12-04T10:28+0400
2021-12-04T10:35+0400
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В докладе сравниваются сроки доставки товаров через Суэцкий канал и через новый мультимодальный маршрут. Спойлер: по второму пути будет быстрее. "Север-Юг" должен сократить не только время транспортировки пассажиров и грузов, но и стоимость доставки. Транспортный коридор пройдет от Санкт-Петербурга до индийского порта Мумбаи. Его протяженность составит более 7 тысяч километров. Участники проекта – не только Россия и Индия, но также Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Таджикистан, Сирия, Иран и Оман. Как ранее заявлял глава российского МИД Сергей Лавров, сухопутный "Север-Юг" особенно важен после инцидента в Суэцком канале. В марте он был полностью заблокирован из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given. Тогда у канала скопилась очередь из 240 судов. Настал мировой коллапс грузоперевозок.
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Sputnik Грузия
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россия, видео, мультимедиа, транспорт, экономика, sputnik, видео
Как будут выглядеть маршруты транспортного коридора "Север-Юг"
10:28 04.12.2021 (обновлено: 10:35 04.12.2021)
Евразийский банк развития представил детали проекта транспортного коридора "Север-Юг". Смотрите, как ЕАБР презентовал доклад о новом маршруте на площадке Sputnik на русском
В докладе сравниваются сроки доставки товаров через Суэцкий канал и через новый мультимодальный маршрут. Спойлер: по второму пути будет быстрее. "Север-Юг" должен сократить не только время транспортировки пассажиров и грузов, но и стоимость доставки.
Транспортный коридор пройдет от Санкт-Петербурга до индийского порта Мумбаи. Его протяженность составит более 7 тысяч километров. Участники проекта – не только Россия и Индия, но также Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Таджикистан, Сирия, Иран и Оман.
Как ранее заявлял глава российского МИД Сергей Лавров, сухопутный "Север-Юг" особенно важен после инцидента в Суэцком канале. В марте он был полностью заблокирован из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given. Тогда у канала скопилась очередь из 240 судов. Настал мировой коллапс грузоперевозок.