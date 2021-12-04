https://sputnik-georgia.ru/20211204/khimki---arsenal-prognoz-na-match-chempionata-rossii-po-futbolu-262594114.html

"Химки" - "Арсенал": прогноз на матч чемпионата России по футболу

"Химки" - "Арсенал": прогноз на матч чемпионата России по футболу

Программа третьего игрового дня XVII тура чемпионата России по футболу откроется матчем между подмосковными "Химками" и тульским "Арсеналом", клубами... 04.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-04T17:51+0400

2021-12-04T17:51+0400

2021-12-04T19:08+0400

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Возвращение Игоря Черевченко на пост главного тренера "Химок" придало "красно-черным" новые силы. В двух последних турах подмосковный клуб не проиграл. И если ничья 0:0 с ЦСКА получилась достаточно скучной и пресной, то в прошлом туре "Химки" зажгли, сыграв с "Краснодаром" 3:3.Зацепиться за очки с "Краснодаром" – это конечно хорошо. Но для того, чтобы покинуть зону стыковых матчей, "Химкам" пора начать побеждать. Последний успех в РПЛ у клуба датирован серединой октября, когда дома был обыгран "Ахмат" (2:0).Что не получилось у "Химок", смог осуществить "Арсенал". В минувшие выходные "канониры" у себя на поле расщепили на атомы московский "Локомотив", победив 3:1. Стоит отметить, что за весь матч "железнодорожники" нанесли только один удар в створ ворот "Арсенала", который и стал результативным. Произошло это уже в компенсированное арбитром время, когда хозяева откровенно встали.Благодаря этой победе тульский клуб сумел не только покинуть последнее место, но и перепрыгнуть зону стыковых матчей. Это очередное свидетельство того, что главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович великолепно настраивает своих подопечных на матчи против топ-клубов.В предстоящей игре букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу "Химок" можно поставить с коэффициентом 2,03 (против 3,85 у гостей). Кстати, в матче первого круга соперники не выявили победителя, сыграв вничью 0:0.Делать прогноз на матч приблизительно равных соперников всегда непросто. Судьбу таких встреч очень часто решает один единственный удар. Поэтому рассуждать об исходе противостояния не стану, а предложу сыграть на тотале угловых "Химок".На своем поле "красно-черные" предпочитают играть первым номером. Да и турнирное положение обязывает "Химки" побеждать. В матче против "Краснодара" хозяева подали девять угловых, в матче с "Уралом" – семь. Предположу, что и в предстоящей встрече "Химки" на шесть корнеров наиграют.Ставка: "Химки" подадут больше 5.5 угловых за 1,82.

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2021

Нодар Майсурадзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22949/06/229490639_0:11:292:304_100x100_80_0_0_62d00a3cae474c3abeac55cb86ed8f82.jpg

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спорт, россия, в мире, прогноз на футбольный матч