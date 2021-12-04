https://sputnik-georgia.ru/20211204/lokomotiv---ural-prognoz-na-match-chempionata-rossii-po-futbolu-262583191.html

"Локомотив" - "Урал": прогноз на матч чемпионата России по футболу

"Локомотив" - "Урал": прогноз на матч чемпионата России по футболу

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Локомотив" и "Урал" 04.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-04T09:36+0400

2021-12-04T09:36+0400

2021-12-04T09:36+0400

спорт

футбол

клуб "урал"

фк "локомотив"

чемпионат россии по футболу

прогнозы результатов футбольных матчей

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Завершать программу второго игрового дня XVII тура чемпионата России по футболу будет встреча между московским "Локомотивом" и "Уралом" из Екатеринбурга."Локо" – один из трех российских клубов, выступающих в Европе. Но если "Зенит" уже гарантировал себе участие в плей-офф Лиги Европы, а у "Спартака" есть неплохие шансы это сделать, то "железнодорожники" имеют лишь гипотетические шансы пробиться в плей-офф Лиги конференций. Для этого в последнем туре нужно обыграть на выезде "Марсель". В такое развитие событий, честно говоря, верится с трудом.Далеко не лучшим образом обстоят дела у подопечных Маркуса Гисдоля и в национальном чемпионате. В трех последних матчах "Локомотив" набрал только одно очко, сыграв вничью со "Спартаком" (1:1). После столичного дерби "Локо" проиграл "Ахмату" (1:2) и тульскому "Арсеналу" (1:3). Набранные ранее очки пока позволяют москвичам удерживать место в зоне еврокубков.Что касается "Урала", то клуб из Екатеринбурга не проигрывает уже четыре встречи подряд (все матчи завершились вничью), но по-прежнему не может покинуть последнее место. Однако внизу таблицы такая высокая плотность, что любая победа "шмелей" поднимет их на несколько позиций вверх. Главное для команды – начать забивать. В 16 матчах РПЛ подопечные Игоря Шалимова поразили ворота соперников лишь семь (!) раз.Вполне логично, что в предстоящей игре букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. Победа "Локомотива" оценивается коэффициентом 1,84 (против 4,6 у гостей).Если бы для "Локомотива" этот матч был последним домашним в календарном году, я бы не раздумывая предложил взять победу "железнодорожников". Но им еще предстоит рандеву с "Уфой". В предстоящей же игре предложу поставить на один или два хозяйских гола. Три матча без побед – это плохо, но и отпускать конкурентов из вида тоже не хочется. При этом у "Локомотива" слишком много травмированных, чтобы сейчас перед встречей с "Марселем" показывать зрелищный футбол. "Урал" наверняка постарается вновь сыграть на ничью, но пропустить все равно должен.Ставка: "Локомотив" забьет один или два гола за 1,62.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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